VIDEOS – Cuatro momentos que dejó la llegada de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir?

12 de Agosto de 2024

Después de semanas promocionándolo, finalmente este domingo vimos el ingreso de La Fiera al reality de Canal 13.

Compartir

Después de semanas promocionándolo, la noche de este domingo finalmente vimos el ingreso de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir?, quien llegó hasta la casona en un helicóptero ante la atenta mirada de los participantes.

Como era de esperar, la llegada de la también youtuber causó estragos. No solo puso nervioso a Facundo, sino que también provocó los celos de Oriana. Además, aprovechó la oportunidad de encarar a Luis Mateucci y de revelar varias verdades del mundo exterior.

“Chanta mentiroso”

En su primera noche en la casona, Karla Constant llegó para realizarle una entrevista personal a Díaz, oportunidad en la que recalcó que vio en la casa dos grupos divididos. “Hay un grupo medio especial del que no espero mucho, porque obviamente con ciertos personajes no me llevo bien y no me voy a llevar bien. Fue entretenido mirar quiénes son los que se llevan bien y quiénes los que están sometidos a ciertas cosas”, indicó.

Consultada por Luis Mateucci, La Fiera aseguró que “no me interesa, encuentro que es un chanta mentiroso. Siempre ha sido un pelador, las veces que le he dado la oportunidad de hablar en mi cara ha sido un cag… Su ex me ha dicho varias cosas de él y se lo voy a decir. Él siempre funciona a costillas de las mujeres, y no me interesa tener ningún tipo de cercanía con él. Y lo más probable es que vamos a discutir”.

El argentino se integró a la conversación y reconoció que está molesto con ella porque “se mete en todas mis relaciones y yo nunca me meto en las de ella. Tiene un morbo conmigo que no entiendo, a lo mejor le gusté también, una más“.

Oriana y Pamela frente a frente

En la misma entrevista en ¿Ganar o Servir?, Pamela Díaz invitó a Oriana a que se sumara a la conversación, oportunidad que aprovechó para encararla.

“Por fin me tienes en persona, después de hablar mal de mí sin conocerme. Me imagino que me seguías bastante“, dijo de entrada Marzoli, y agregó que “tú te autoproclamas reina y dices que te vamos a servir, qué vergüenza ajena que una persona con tanta experiencia de vida diga algo tan ridículo. Además no te llegó ningún avión, ¿qué clase de reina es esa?”.

Completamente relajada, Díaz señaló que “me encantaría conocerla. Creo que lo voy a pasar muy bien con Oriana. Tenemos personalidades muy distintas y yo no me voy a pelear por las cosas que ella se pelea con Gala”.

“No, tú eres de pelear con la Chama face to face a dos centímetros, le tuviste que dar un beso porque estuviste a punto de meterle la mano encima. Hashtag miedito, a mí no te me acerques que no quiero tus besos”, replicó la española, y sobre esto último, Díaz le dejó en claro: “No te preocupes, se los voy a dar a Facundo“.

Cuando La Fiera le preguntó a Oriana si le tiene miedo, la española contraatacó: “Miedo no te tengo ninguno, me molesta que te metas con él. Y pueden hablar lo que quieras, pero que lleguen a los besos, lo veo imposible a menos que lo amenacen en una actividad. Hashtag: esperanza, no la pierdas”.

Pamela y Botota se pusieron al día

Al terminar la entrevista, a Pamela se le regaló una cena para ponerse al día con Botota, donde Facundo tuvo que servirles la comida. Ahí, le contó a la transformista que afuera con Facundo estaban “pinchando” y hablaban todos los días. Por lo mismo, le da risa verlo ahora tan “urgido y nervioso”, cuando es un hombre tan divertido.

Botota le explicó a su amiga que Oriana lo ha bajado mucho y que, cuando en una actividad le dio un piquito a Julia, la española terminó llorando. Además, le confesó que Marzoli ha dicho que se lo quiere llevar a vivir a España.

“Lo está tratando como Sirviente, este cabro no ha dado una en las competencias. Oriana le ha quitado toda la energía. Es un perrito faldero. Lo han tratado mal, es un esclavo y está libre sólo cuando la chica está durmiendo”, dijo el transformista sobre el trasandino.

Luis y Facundo

En conversación con Pangal, Pamela Díaz desenmascaró a Luis Mateucci y aclaró las mentiras que ha dicho en ¿Ganar o Servir?

Por ejemplo, aseguró que lo del test de embarazo era real porque Daniela Aránguiz la llamó para contarle que hace dos semanas que “no le llegaba”

Sobre Facundo, Díaz reconoció que le sorprendió la actitud que ha tomado Facundo porque “no es el mismo” que ella conoció. “Está urgido todo el rato, está nervioso“, aseguró.