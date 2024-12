VIDEO – “Inconsecuente y vendido”: Daniela Aránguiz arremete contra el padre de Jorge Valdivia por su participación en Primer Plano

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

Luis Valdivia habría recibido un millonario monto por hablar sobre su hijo en el conocido programa de farándula.

El regreso de Primer Plano estuvo marcado por la sorpresiva aparición del padre de Jorge Valdivia, un momento que generó gran controversia y que no pasó desapercibido para Daniela Aránguiz, quien no dudó en cuestionarlo.

En la entrevista, Luis Valdivia, padre del ex futbolista, defendió visiblemente emocionado la inocencia de su hijo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua, luego de ser reformalizado por una segunda denuncia por presunta violación.

A pesar de estar distanciado de sus hijos desde hace varios años, Luis aseguró que pronto visitará a Jorge y espera que este deje de lado los problemas que los separan y lo reciba en el recinto penitenciario. Esto, a pesar de que lleva años sin tener contacto con el Mago ni con su hermano Claudio.

Daniela Aránguiz contra padre de Jorge Valdivia por participación en Primer Plano

Al ver las declaraciones de Luis Valdivia, Daniela Aránguiz, ex esposa del Mago y madre de sus hijos, no se guardó nada y reveló lo que pensaba sobre la aparición de su ex suegro en el programa Primer Plano.

Además, se mostró en contra del sensacionalismo, haciendo alusión a la simulación que se hizo en el estudio de la celda en la que estaría Valdivia.

“Creo que fue un error tremendamente grave haberse sentado en un programa de televisión”, comenzó diciendo la panelista en el programa Sígueme de TV+.

“Espero que no se sienta ofendido, porque no es mi idea faltarle el respeto. Pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido. Cuando uno tiene un hijo lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio”, sostuvo la ex Mekano.

Esto se sumó a la revelación del conductor Nacho Gutiérrez, quien en el programa ¡Hay que Decirlo! mencionó que Luis Valdivia habría recibido cinco millones de pesos por su participación en el estelar de farándula.

Finalmente, Daniela Aránguiz destacó que, a pesar de las intenciones de su padre, Jorge Valdivia ya se había negado a recibirlo en prisión.

“Si yo quiero ayudar a mi hijo, me quedo en silencio y no hago nada que pueda perjudicarlo o generar bulla… Él debió quedarse callado en su casa. Más aún cuando no tiene una relación con Jorge, y fue él quien insistió en ir a verlo, pero Jorge le denegó la visita”, concluyó.