VIDEO – “Fue justo”: participante fue eliminado y se despidió por segunda vez de Top Chef VIP

11 de Diciembre de 2024

Una preparación en wok no convenció al jurado, el que determinó la salida de este participante del programa culinario.

En la jornada de este martes, Top Chef VIP definió a un nuevo participante eliminado, quien se despidió por segunda vez de la competencia culinaria. Esto, debido a que pese a haber tenido que dejar las cocinas, gracias al repechaje se reintegró hace unos días.

Para la prueba de eliminación, la consigna era realizar una preparación utilizando el wok. Los dos participantes que, definitivamente, no recibieron los mejores comentarios del jurado fueron Javiera Acevedo y Joche Bibbó.

Por un lado, el argentino no convenció con un plato de verduras salteadas, mientras que la ex modelo quiso simular un omurice que, definitivamente, no resultó. De ellos, quien tuvo que dejar el programa de cocina, fue Bibbó.

“Fue justo lo que pasó. Me voy bien, no fue que hice una baratija, cumplí con todo, me quedó más seco. Tengo que seguir practicando, seguir mejorando y mi plato era el menos mejor de todos”, dijo Joche al convertirse en el nuevo participante eliminado de Top Chef VIP.

Antes de despedirse de sus compañeros aseveró que “tenía dos opciones: irme triste y enojado, frustrado, como me fui la primera vez; o contento, feliz, y creo que me voy con esa sensación. Me encantó volver, me encantó aprender”.

Bibbó había sido el primer eliminado del programa de Chilevisión, pero gracias al repechaje se reintegró a la competencia.