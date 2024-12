VIDEO – “Estoy en otra…”: la aclaración de Tomás Vodanovic por rumor que lo vinculó a Maite Orsini

16 de Diciembre de 2024

El programa Primer Plano dio con el alcalde de Maipú, a quien le hicieron la pregunta que muchos tenían en mente: ¿Tiene una relación con Maite?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió por primera vez a los rumores que lo vinculan amorosamente con Maite Orsini. Esto, luego de que la semana pasada se filtraran los contenidos de un mensaje que le envió la diputada a una de las denunciantes de Jorge Valdivia.

En ella, le manifestó el temor que tenía de que se descubrieran los chats que intercambió con su ex pareja, porque “se habla de una relación de pareja que no es pública“. Tras esto, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que esta persona se trataba de un dirigente del Frente Amplio y que tenía junto a él una imagen en su cuenta de Instagram.

El nombre del jefe comunal tomó fuerza luego de que la misma Orsini publicara una fotografía junto a él por su cumpleaños, dedicándole algunas palabras.

Ante esto, Primer Plano logró dar con Tomás Vodanovic y le preguntó directamente si tenía un romance con Maite Orsini. “¿Te quería preguntar si es verdad que actualmente te encuentras en una relación con Maite Orsini?“, fue la consulta de la periodista.

Con una risa, el alcalde de Maipú le aclaró que “no, no es verdad. Yo estoy en otra. Estamos celebrando la Navidad acá“.

Seguido a eso, insistió en que “no (no somos amigos). No la veo hace más de un año y medio, dos años. No tengo ningún tipo de relación (con ella), pero no creo que sean cosas a las que deba referirme yo”.