La extensa lista de “telefonazos” que sitúan a Maite Orsini en el ojo de la polémica

La parlamentaria del Frente Amplio posee un largo historial de contactos polémicos, que van desde Carabineros hasta una de las denunciantes de Valdivia.

La diputada Maite Orsini (FA) se encuentra en la palestra por su criticado actuar en el caso que involucra a su ex pareja, Jorge Valdivia, y ahora, se reveló un nuevo “telefonazo” que realizó, el cual se suma una extensa lista de contactos polémicos que ha hecho.

En medio de los cuestionamientos que ha enfrentado la parlamentaria, incluso de la ministra de la Mujer Antonia Orellana y de su propio partido, por usar sus nexos para comunicarse con diferentes autoridades, el ex presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, dio a conocer que el año pasado recibió un llamado por parte de ella, quien le exigió disculpas públicas en un tono “amenazante”.

El largo listado de telefonazos de Maite Orsini: el llamado a Carabineros

En enero de 2023, personal de Carabineros le realizó un control de identidad a Jorge Valdivia y a su hermano Claudio en plena vía pública en la comuna Vitacura. Dicha fiscalización provocó una fuerte discusión y terminó con la detención del Mago.

Ante esta situación, Maite Orsini llamó a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de la institución policial, general Karina Soza, para acusar a los funcionarios por una eventual vulneración de derechos.

“No era porque la persona era o no era cercana a mí, (sino que) tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución”, expuso la parlamentaria en aquella oportunidad,

Este hecho provocó que la Comisión de Ética de la Cámara sancionara a la diputada con una multa del 5% de su dieta, lo que se traduce en un monto de cerca de $270 mil. Lo anterior, por el incumplimiento de labores parlamentaria.

La dura advertencia de Maite Orsini al ex presidente del Consejo para la Transparencia

Esta semana, el ex presidente del CPLT, Francisco Leturia, dio a conocer que cuando él estaba en el cargo, recibió un amenazante mensaje de la parlamentaria, quien le exigió disculpas públicas luego de que la cuestionara por el “telefonazo” que le realizó a la generala de Carabineros, Karina Soza, producto del procedimiento que involucró a Jorge Valdivia.

“Tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque, si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti”, le habría escrito Orsini.

Bajo este contexto, Leturia le respondió: “Si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Cometiste errores gravísimos, y no voy a detener mis críticas”, asegurando que en un principio creyó que era una especie de broma.

El llamado a la primera denunciante de Jorge Valdivia

En medio de la investigación contra Jorge Valdivia, quien enfrenta dos denuncias por violación, Maite Orsini tomó contacto con una de las presuntas víctimas del ex futbolista.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte”, explicó la diputada a través de sus redes sociales.

El inédito mensaje de WhatsApp de Maite Orsini a la fiscal del Caso Valdivia

Una de las últimas revelaciones, tiene que ver con un polémico contacto de la legisladora con la fiscal Lorena Parra, quien se encuentra investigando el caso de Jorge Valdivia.

Vía WhatsApp, Orsini le avisó a la persecutora que en TV se estaba hablando del caso a raíz de la filtración de una conversación telefónica y le preguntó si era o no materia de investigación.

Desde el círculo de la diputada del Frente Amplio puntualizaron que la intención de su mensaje era “poner en alerta” a Lorena Parra respecto a una eventual filtración de antecedentes desde la Fiscalía Oriente.

La persecutora le respondió que esto ya era parte de la investigación, ya que con anterioridad se conocieron otros datos de la causa, que tiene carácter reservada.