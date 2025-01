VIDEOS – Los tres discursos que marcaron los Globos de Oro 2025

Actualizado el 6 de Enero de 2025

La ceremonia contó con especiales discursos por parte de Demi Moore, Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres.

La noche del 5 de enero se realizaron los Globos de Oro 2025, una ceremonia que se destacó por los emotivos y potentes discursos de muchos de sus ganadores.

Una de las celebridades que se robó las miradas fue Demi Moore, quien se llevó el galardón a Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical por su papel en La Sustancia. Un reconocimiento que la actriz confesó que era el primero en su extensa carrera.

Otra intérprete que no pasó desapercibida fue Karla Sofía Gascón. Aunque no ganó en su categoría, tuvo un emotivo momento en el escenario luego de que la película Emilia Pérez fuera destacada.

Por último, la actriz brasileña Fernanda Torres se impuso frente a figuras como Angelina Jolie, logrando el premio a Mejor Actriz de Drama. De esta manera, la protagonista de I’m Still Here logró la revancha de su madre, Fernanda Montenegro, quien años atrás, a pesar de estar nominada tanto a los Globos de Oro como a los Oscars, no consiguió los premios.

Los tres discursos que marcaron los Globos de Oro 2025

Demi Moore

Tras ser confirmada como la ganadora Mejor Actriz de una Comedia o Musical, Demi Moore subió al escenario visiblemente sorprendida. “Estoy en shock. Esta es la primera vez que gano algo por mi trabajo como actriz”, confesó la modelo, quien cuenta con una carrera de 45 años.

“Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de cabritas, y que no tenía derecho a ganar algo como esto, que solo podía hacer películas exitosas que ganaran un montón de dinero, pero que jamás sería reconocida. Y yo me lo creí”, comenzó diciendo.

Justo después, la actriz sostuvo que “hace un par de años sentí que ya estaba todo dicho, que ya había logrado lo que se suponía que debía lograr, hasta que de golpe aparece en mi escritorio este guion absolutamente descabellado llamado La Sustancia, y el universo me dice ahí mismo que no, que aún no lo había dado todo”.

Antes de bajar del escenario, Moore también agradeció a Margaret Qualley, quien también es protagonista del filme, por ser “su otra mitad”.

Karla Sofía Gascón

Durante la premiación a la Mejor Película en la categoría de Comedia o Musical, el galardón fue otorgado a Emilia Pérez, momento en el que Karla Sofía Gascón sorprendió a todos con un emotivo y poderoso mensaje.

“Elegí estos colores esta noche, el color del budismo, porque tengo un mensaje: la luz siempre gana sobre la oscuridad“, dijo, mientras vestía un vestido amarillo y naranja.

Instantes más tarde, Gascón, notoriamente emocionada, dedicó unas palabras en defensa de los derechos de las personas trans: “Tengo muchas cosas que decirles, porque tal vez pueden meternos en la cárcel, golpearnos, pero nunca podrán quitarnos el alma ni nuestra resistencia ni nuestra identidad”.

“Y quiero decirles: levanten sus voces. Libertad. Yo soy quien soy, no quien quieres que sea. Muchas gracias“, concluyó diciendo la actriz trans, recibiendo una ovación del público.

Fernanda Torres

La actriz brasileña Fernanda Torres recibió este domingo su primer Globo de Oro, en la categoría de Mejor intérprete de Drama, por su papel en I’m Still Here. Durante su discurso, recordó a su madre, la reconocida dramaturga brasileña Fernanda Montenegro.

“Quiero dedicar este premio a mi madre. No tienen idea, pero ella estuvo aquí hace 25 años. Esto es una prueba de que el arte puede sobrevivir a lo largo de la vida, incluso en los momentos más difíciles”, expresó Torres, destacando a su progenitora.

Junto a esto, finalmente la artista sostuvo que la película “nos ayuda a pensar en cómo sobrevivir a tiempos difíciles como este”.