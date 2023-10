VIDEOS – Así fue la sorpresiva participación de Pedro Pascal en SNL junto a Bad Bunny

22 de Octubre de 2023

El chileno fue invitado por el cantante a participar en el monólogo y también fue parte de uno de los sketch del icónico programa norteamericano.

Pedro Pascal sorprendió a todo el mundo al aparecer, de forma sorpresiva, en la más reciente edición de Saturday Night Live (SNL) junto al cantante Bad Bunny.

El puertorriqueño protagonizaba el tradicional monólogo cuando invitó al actor chileno a acompañarlo en el escenario del icónico programa estadounidense.

“La gente se pregunta si es que puedo presentar este programa debido a que el inglés no es mi lengua materna. No sé si no lo saben, pero yo hago lo que quiero…“, decía el cantante cuando. Minutos más tarde, decidió comenzar a hablar en español, por lo que le pidió ayuda a Pascal para traducir.

“Quiero traer aquí a mi amigo Pedro“, anunció, dando paso a la entrada de Pascal a SNL, siendo aplaudido por el público presente.

En ese instante, ambos comenzaron a bromear. Mientras Bad Bunny aseguraba que hubiera preferido estar en otro lugar que en el programa de humor, el chileno comentaba a la audiencia que el intérprete se sentía “orgulloso” de participar junto a él.

Posteriormente, el actor le entregó unos consejos de cómo realizar su monólogo, como hablar respecto a partes de su cuerpo o mostrar una foto vergonzosa, apareciendo en pantalla una image en la que el puertorriqueño estaba semi desnudo.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/BDT6WA9vTo — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

Pero eso no fue lo único. Pedro Pascal también participó de uno de los sketch, donde interpretó a la madre de un joven (Marcelo Hernández), quien le presenta a su novia “gringa”.