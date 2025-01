VIDEOS – Los 25 discos y canciones que cumplen 25 años en 2025

8 de Enero de 2025

Entre estas producciones se destacan conocidos exponentes tanto de habla hispana como de habla inglesa, incluyendo a grupos como Coldplay, U2, Daft Punk, así como artistas como Madonna, Luis Miguel, Britney Spears, entre otros.

El año 2000, marcó el inicio de una nueva era para la industria musical, y 25 años después, es el momento perfecto para recordar aquellos discos y canciones que nos acompañaron en una de las décadas más vibrantes del pop, el rock, el hip hop y más.

En 2025 celebramos el aniversario de 25 álbumes y sencillos que fueron lanzados en el 2000, un año que trajo consigo éxitos inolvidables, artistas que definieron generaciones y sonidos que siguen resonando hasta hoy.

Desde hits en español hasta los himnos que dominaron las listas de éxitos, EL DÍNAMO te invita a revivir esas producciones que marcaron la cultura musical.

25 discos y canciones que cumplen 25 años

ÁLBUMES

1- Parachutes – Coldplay

Este el primer álbum de estudio de la banda británica, lanzado el 10 de julio de 2000 bajo el sello discográfico, Parlophone. Este disco alcanzó rápidamente el primer puesto en las listas de ventas del Reino Unido, lo que permitió consolidar a la banda en la escena musical.

De este álbum se extrajeron varios sencillos, entre los que destacan Shiver, Yellow, Trouble y Don’t Panic, canciones que contribuyeron al éxito del disco y al reconocimiento internacional del grupo.

2- Kid A – Radiohead

3- Vivo – Luis Miguel

4- The Marshall Mathers LP – Eminem

The Marshall Mathers LP es el tercer álbum de estudio del rapero estadounidense Eminem, lanzado el 23 de mayo de 2000. En su primera semana de lanzamiento, vendió 1.760.049 copias en los Estados Unidos, convirtiéndose en el álbum más vendido de un rapero en ese entonces.

Además, este álbum fue incluido en la lista de los 500 álbumes más grandes de la historia de la música, según la revista Rolling Stone.

5- Chocolate Starfish and The Hot Dog Flavored Water – Limp Bizkit

6- Veni Vidi Vicious – The Hives

7- All That You Can’t Leave Behind – U2

Este es el décimo álbum de estudio de la banda de rock irlandesa U2 y que tuvo su lanzamiento el 30 de octubre de 2000.

El disco recibió reseñas positivas de la mayoría de los críticos, alcanzó el número uno en 32 países y vendió más de 12 millones de copias. Además, logró exitosos hits con Beautiful Day, Walk On, Elevation y Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of .

8- Mala Rodríguez – Lujo Ibérico

9- Simplemente – Chayanne

10- Music – Madonna

11- Sing When You’re Winning – Robbie Williams

12- Stories from the City, Stories from the Sea – PJ Harvey

13- Oops!… I Did It Again – Britney Spears

14- El viaje de Copperpot – La Oreja de Van Gogh

15- Forever – Spice Girls

16- Los Bunkers

Los Bunkers es el álbum debut de la banda de rock chilena del mismo nombre. Producido por Mauricio Melo y Carlos Cabezas, el disco fue originalmente grabado y publicado de forma independiente en julio del 2000, siendo más tarde reeditado y relanzado de forma oficial el 3 de abril de 2001.

Este fue el comienzo de la carrera musical de la banda que en ese entonces estaba integrada por Francisco Durán, Mauricio Durán, Álvaro López, Gonzalo López y Mauricio Basualto.

17- Sound Loaded – Ricky Martin

18- Rated R – Queens of the Stone Age

19- No Strings Attached – NSYNC

20- Abrázame muy fuerte – Juan Gabriel

Este fue el vigésimo séptimo álbum de estudio grabado por el cantautor mexicano Juan Gabriel. En 2002 el álbum fue ganador del Premio Lo Nuestro en la categoría Álbum Pop del Año y nominado a un Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino en la 44°. entrega anual de los Premios Grammy. La canción Abrázame muy fuerte es considerada la más reconocida del cantante del siglo XXI, así como uno de los últimos grandes éxitos originales del cantante.

21- Son by Four – Son by Four (A puro dolor)

22- Arrasando – Thalía

23- Bacilos – Bacilos (Tabaco y Chanel)

24- Mi reflejo – Christina Aguilera

Mi reflejo es el título del segundo álbum de estudio y el primero realizado en español grabado y realizado por la cantante estadounidense. El álbum llevó a Aguilera a ganar un Premio Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino, siendo la primera artista estadounidense en obtener dicho premio.

El disco incluye famosas canciones como Genie in the Bottle, Falsas esperanzas, Pero me acuerdo de ti, Ven conmigo (Solamente tú) y Mi reflejo, entre otras.

25- Hybrid Theory – Linkin Park