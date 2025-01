FOTOS – Postergados por los incendios: las premiaciones que cambiaron sus fechas

Los incendios forestales en California están causando graves daños en la región, con consecuencias tan devastadoras que algunas premiaciones han tenido que ser postergadas debido a la magnitud de esta emergencia.

Las llamas han afectado a lugares emblemáticos como la Escuela Secundaria Charter de Palisades, conocida por ser escenario de numerosas producciones cinematográficas y televisivas, como la película de terror Carrie (1976), Un viernes de locos (2003) y la serie Teen Wolf.

A esto se suma, que varias celebridades y trabajadores del rubro se han visto afectados por los incendios, que han arrasado con más de 14 mil hectáreas en distintas zonas.

​​La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomó la decisión de posponer el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar debido a los devastadores incendios que han azotado Los Ángeles. Este anuncio, originalmente previsto para el viernes 17 de enero, se llevará a cabo el domingo 19 del mismo mes.

Asimismo, el periodo de votación para las nominaciones, que inició el pasado 8 de enero, se ha extendido dos días más, cerrando finalmente el martes 14 de enero.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, informó a los casi 10 mil miembros de la organización sobre estos ajustes a través de un mensaje, en el cual expresó su solidaridad con quienes han sido afectados por los incendios en el estado.

En su escrito, Kramer declaró: “Queremos ofrecer nuestras más profundas condolencias a aquellos que han sido impactados por los devastadores incendios en el sur de California. Muchos de nuestros miembros y colegas de la industria viven y trabajan en el área de Los Ángeles, y estamos pensando en ustedes”.

Los Critics Choice Awards, programados para el 12 de enero en Santa Mónica, también comunicaron que modificaron su fecha para el 26 de enero.

“La 30ª ceremonia anual de los Critics Choice Awards se ha pospuesto del 12 de enero al 26 de enero debido a los catastróficos incendios que asolan el sur de California. ¡El evento reprogramado permanecerá en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, y se transmitirá en vivo en E! y alrededor del mundo”, dice el comunicado.

