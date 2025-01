Rodrigo Muñoz confirma relación de su hija con Camilo Zicavo y lo tilda de “el Cerati chileno”

Actualizado el 17 de Enero de 2025

El actor Rodrigo Muñoz confirmó que su hija Daniela está en una relación con Camilo Zicavo, ex marido de Denise Rosenthal, llenándolo de elogios.

Muñoz, parte del Área Dramática de Mega, ratificó que con el músico incluso son amigos, indicando a La Cuarta que “Camilo Zicavo me encanta, mi yerno, que fui a su recital el otro día y quedé pa’ dentro”.

“Lo conocía por la Moral Distraída, pero ahora porque es pareja de mi hija. Es muy buena onda, nos llevamos bien y apañamos. Fue al primero que le presenté a mi polola, antes que a mi hija”, indicó el también dramaturgo.

Rodrigo Muñoz incluso fue más allá y lo tildó de el “Cerati chileno”, apuntando que “está recién incursionando en este estilo solo, pero buenísimo el show, de una hora y media o dos horas; todo el mundo encantado”.

Pero el otrora protagonista de Sres Papis además tuvo palabras para su separación de Claudia Pérez, calificándola como “un infierno” y cuestionando que supiera de ella a través de los medios.

“Al principio me enrabié porque no sabía por qué nos estábamos separando. Nunca lo pude entender, y tampoco entendía la portada en el diario. Pero ya está superado, de hecho hoy le mandé una foto con una polera que nos gustaba a los dos… A Claudia la quiero, la amo, pero no volvería. En un momento pensé que podíamos volver. Pero ahora no”, dejando en claro que, si bien mantiene una relación cordial con ella, cortó todo vínculo y que está en una nueva relación con una mujer 20 años menor.