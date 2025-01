“Sabes que no me gustan los gordos”: el día que Cristián Campos descubrió que Claudia di Girolamo le era infiel con Sabatini

Actualizado el 29 de Enero de 2025

Cecilia Gutiérrez leyó un extracto de lo testificado por la pareja de María José Prieto, apuntando que los hechos se remontan a 1993, cuando la actriz de La Fiera era parte del Festival de Viña del Mar.

Compartir

La investigación por la denuncia de abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo en contra de Cristián Campos, sumó ahora la revelación de la declaración judicial del protagonista de Machos.

En su testimonio ante el magistrado, Campos relató el momento que descubrió que Claudia di Girolamo le estaba siendo infiel con el director Vicente Sabatini.

En Plan Perfecto de CHV, Cecilia Gutiérrez leyó un extracto de lo testificado por la pareja de María José Prieto, apuntando que los hechos se remontan a 1993, cuando la actriz de La Fiera era parte del Festival de Viña del Mar.

En esos momentos, Cristián Campos quedó al cuidado de sus hijos, Antonio y Pedro, en Santo Domingo, pero que decidió visitar sorpresivamente a Claudia di Girolamo ya que los niños extrañaban a su madre.

“Llegamos en horas de la mañana. La recepcionista nos dijo que la señora Di Girolamo estaba en su habitación, pero no nos permitieron subir. No entendí por qué. Nos quedamos largo rato esperando en el lobby con los niños. Finalmente, nos autorizaron a subir, y mi ex mujer estaba muy nerviosa y distante. Los colegas que nos topamos en los pasillos del hotel se vieron confusos y muy extrañados de vernos ahí”, indicó Campos al tribunal.

En esta línea, calificó la visita como “muy rara”, apuntando que “no almorzamos juntos y volvimos con los niños. Ellos estaban muy frustrados”.

Ante esta situación, “llegué a Santo Domingo, la llamé y le pregunté qué le había pasado. Ella, en un tono más conciliador, me dijo que nada, que estaba muy concentrada en su trabajo en el festival. Aseguró que todo estaba bien, pero yo me quedé con la bala pasada“.

Cristián Campos puntualizó que con el paso del tiempo supo que era “un secreto a voces” que Claudia di Girolamo le era infiel con el director Vicente Sabatini, por lo que la encaró.

“Le pregunté si tenía una relación sentimental paralela con Vicente Sabatini. Le recordé también el episodio del hotel Miramar. Ella reaccionó con sorpresa y violencia. Empezó a gritarme ya descalificarme, sin importarle que los niños estuvieran presentes y escucharan los gritos. Me dijo que era paranoico, machista y misógino porque le creía a mi amigo y no a ella”, argumentó la pareja de María José Prieto.

Campos detalló que “ella me dijo una frase que no he podido olvidar: ¿Cómo puedes creer que ando con Vicente si sabes que a mí no me gustan los gordos?“.

“La relación entre Vicente y Claudia estaba tan establecida que la llamaban la primera dama. Después, ella participó en la elección de los proyectos, quiénes los protagonizaban y qué actores serían parte del elenco”, sentenció.