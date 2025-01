“Me tiró un…”: Claudia Di Girolamo recordó violentos comportamientos de Cristián Campos

Actualizado el 29 de Enero de 2025

La intérprete, en su primera declaración en el contexto de la investigación contra Cristián Campos, reveló algunos violentos episodios del pasado.

La actriz Claudia Di Girolamo no quedó fuera del proceso judicial en contra de su ex pareja, Cristián Campos, y declaró en el marco de la querella interpuesta por su hija Raffaella por presunto abuso sexual.

El 10 de abril de 2024, la protagonista de La Fiera y El Circo de las Montini se refirió por primera vez al tema. En su declaración, habló sobre la relación que el actor mantenía con su hija y reveló antiguos episodios en los que expuso supuestos comportamientos violentos en su contra.

Las declaraciones de Claudia di Girolamo contra Cristián Campos

Según reveló La Tercera, en su testimonio ante el tribunal, Claudia Di Girolamo relató los comienzos de su relación con Cristián Campos, asegurando que su hija Raffaella siempre fue un motivo de malestar para él.

“Para Cristián no fue fácil aceptarme con una hija, por ejemplo le incomodaba que no pudiéramos salir los fines de semana porque yo debía cuidar a mi hija, no recuerdo habernos sentado a conversar del tema, pero creo que él realizó una asimilación natural a que en la pareja estaría incluida Raffaella”, sostuvo la actriz.

En esa línea, la directora de teatro agregó: “El recuerdo que tengo es que tuve una lucha, tratando de hacerlo entender que Raffaella sería parte de nuestra relación, hasta después de casarnos”.

Haciendo hincapié en esto, Di Girolamo manifestó que Campos siempre tuvo “celos y resistencia a incorporar a mi hija, le costaba ir como familia donde sus hermanos, pienso que él nunca se sintió realmente cómodo y ahora tengo la sensación que Cristián siempre odió a la Rafaella”.

Respecto a las presuntas actitudes violentas de Cristián Campos, la artista nacional se tomó un instante para recordar episodios del pasado junto a quien era su pareja en este entonces.

“Cristián era muy agresivo, recuerdo en una oportunidad tuvimos una discusión muy larga, no recuerdo por qué fue, pero cuando yo me fui a acostar él me tiró literalmente un jarro de agua en mi cara”, afirmó Di Girolamo.

A eso sumó que “en otra ocasión me tomó fuerte de los brazos, me lanzó a la cama y me agarró muy fuerte la cara, yo tuve una reacción muy extraña como que mi mente salió de mi cuerpo, dejé de sentir dolor y yo ya no me defendía y Cristián al verme así dejó la violencia en ese momento”.

Finalmente, la actriz concluyó su declaración afirmando que “cuando había alguna discusión, yo trataba de no seguir más allá solo le respondía un par de cosas para no provocar algún episodio mayor de violencia”.