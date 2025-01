Qué pasó con la denuncia por abuso sexual en contra del actor Roberto Farías

31 de Enero de 2025

El caso se remonta a 2018, cuando Catalina Bianchi acusó al entonces actor de Perdona Nuestros Pecados de intento de violación y abuso sexual.

Compartir

Roberto Farías está en el centro de la polémica, luego que Gonzalo Valenzuela se valiera de los Premios Caleuche para salir en defensa del actor, recordando que en su momento enfrentó una funa tras ser denunciado por abuso sexual por parte de Catalina Bianchi.

“Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente”, indicó Valenzuela.

El caso se remonta a 2018, cuando Bianchi acusó a Farías de intento de violación y abuso sexual, indicando que “abusó sexualmente de mí en el baño de mi casa con gran violencia física y verbal” cuatro años atrás.

Catalina Bianchi profundizó su acusación en entrevista con Emol, detallando que “fui al baño de mi pieza, que estaba en un segundo piso y tenía el pestillo malo. El tipo entró. Él era un tremendo hombre, gigante para mí que soy chica. Entró, me tomó por la espalda, me agarró por el cuello y me dijo que me quedara callada porque yo sabía lo que me podía pasar”.

“Me empezó a besar, a chupetiar por todo el cuerpo… Asqueroso. Me abrió la ropa, me manoseó entera, y al final se bajó los pantalones y empezó a masturbarse al frente mío”, agregó la actriz.

Ante estas declaraciones, Roberto Farías se autodenunció para que el caso fuera investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y determinar si los dichos de Catalina Bianchi tenían asidero.

Según detalló radio Biobío, el caso está cerrado desde 2020, ya que en el proceso investigativo no se logró obtener mayores antecedentes que permitieran determinar la existencia de delito.