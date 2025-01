VIDEO – Gonzalo Valenzuela interrumpió la ceremonia de los Premios Caleuche para defender a Roberto Farías

Actualizado el 31 de Enero de 2025

"Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio", manifestó Gonzalo Valenzuela en el Teatro Oriente.

Una categórica defensa del actor Roberto Farías, funado en 2018 tras ser acusado de un delito sexual, realizó la noche del jueves su colega Gonzalo Valenzuela, durante la entrega de los Premios Caleuche 2025, efectuada en el Teatro Oriente.

La gala transcurría normalmente cuando, luego de la premiación a Roberto Farías como Mejor Actor de Soporte en teleseries, Valenzuela se salió del protocolo y decidió subir al escenario, donde le quitó el micrófono a la animadora del evento, Javiera Contador.

“Quiero decir una cosa, que si no la digo me va a hacer mal. Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio“, inició sus palabras el esposo de Kika Silva.

“Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos. Hermanito mío, no pudimos porque fuimos funados por nuestra propia gente. Este 2025 nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori”, recordó a continuación.

Gonzalo Valenzuela criticó a actrices que funaron a Roberto Farías

“Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir”, aseveró el actor.

“Solo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo, no sé, a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado“, cuestionó.

Añadió que “la obra de teatro era un homenaje a mi madre. Ensayamos más de seis meses con Roberto y fue muy triste, y quiero que tomen conciencia de dónde salen esas banderas incómodas. Gracias“, concluyó sus palabras.

En 2018 la actriz Catalina Bianchi acusó a Roberto Farías de intento de violación y acoso sexual y, aunque el actor aseguró que era inocente recibió funas en las redes sociales y en la obra que preparaba junto a Gonzalo Valenzuela.