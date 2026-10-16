VIDEOS – “Me trajo graves consecuencias”: la bacteria que tuvo a Iván Torres al borde de la muerte

El querido meteorólogo reapareció en TVN y contó qué fue lo que lo mantuvo tanto tiempo fuera de pantalla.

Un especial momento se vivió este viernes en el Buenos Días a Todos debido al regreso de Iván Torres, luego de meses fuera de pantalla.

El meteorólogo fue recibido entre aplausos por sus compañeros y aprovechó de revelar el motivo que lo mantuvo alejado de su trabajo, y que, además, lo hizo bajar tanto de peso. De hecho, fue blanco de bromas respecto a un posible uso del popular Ozempic.

“Yo me operé, tuve una operación, digamos, muy normal. De hecho, un día sábado me operé, el día domingo estaba en mi casa, pero en la semana empecé con fiebre“, comentó el meteorólogo, quien reconoció estar mucho mejor de salud, pero con secuelas como una anemia que aún le afecta.

Iván Torres precisó que “ahí estuvo el problema porque, comillas, me agarré una bacteria que me trajo graves consecuencias“.

“Ahora estoy recuperándome bastante bien, pero la verdad que las bacterias son muy fregadas. O sea, llegan a cualquier parte de tu organismo. Tuve muchos problemas internos, superados la mayoría de ellos, todavía tengo algunos detallitos, pero voy bastante bien. La sufrí, la pasé mal, con dolores espantosos“, aseguró.

La nueva perspectiva de vida de Iván Torres

A raíz de la crítica situación que vivió, Iván Torres aseguró que uno de sus objetivos era volver a trabajar porque así “te desconectas de lo que estabas pasando“.

“Te hace mirar, tener otra perspectiva… Ya tengo otra perspectiva de la vida también, ¿ah? Yo estuve muy mal, estuve en la Unidad de Tratamientos Críticos. Sí, estuve muy mal y tú ves la vida de otra forma ahora”, indicó.

En esa misma línea explicó que esto se debe a que “uno un día está bien y al otro día te puedes morir. Entonces haces un repaso de lo malo que hiciste, o lo que no debías haber hecho, o lo que deberías haber hecho mejor. Y entonces uno se cuestiona. O sea, yo dije: ¿Pero por qué habré hecho eso? Qué tontera, ¿por qué habré dañado a algunas personas, por ejemplo? Entonces tú empiezas a ver la vida de otra forma y tratar, tratar —porque somos humanos e igual cometemos errores—, tratar de ser mejor persona, mejor humano en el fondo“.