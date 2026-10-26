María José Sáez:”El mayor error de la publicidad es seguir creyendo que el cliente compra igual que hace 10 años”

Tras recibir el galardón Leading Women Chile, la Gerente de Marketing y Customer Experience de Grupo BMW Chile analiza los desafíos que están redefiniendo la manera en que las marcas premium conectan con sus clientes.

Recientemente la Gerente de Marketing & Customer Experience de Grupo BMW Chile fue distinguida por Adlatina y Ad Age, con un reconocimiento que destaca a mujeres líderes que están impulsando la transformación de la industria del marketing, la publicidad, las comunicaciones y los negocios.

María José Sáez tiene 45 años, es publicista y madre de dos niñas. Cree firmemente que para poder ejercer un buen liderazgo es muy importante no descuidarse uno misma.

“Para poder liderar tienes que estar bien tú primero. Después puedes liderar, criar y cumplir todos los demás roles”, señala.

También es una convencida de que el premio recibido no corresponde a un esfuerzo personal, sino más bien a algo colectivo.

Conversó con Mujeres D del reconocimiento y de los desafíos publicitarios a los que se ven enfrentados la industria automotriz frente a un público cada vez más informado y difícil de conquistar.

Leading Women Chile

—Fue reconocida recientemente por su trayectoria en marketing y experiencia de clientes en BMW Chile¿Qué significa para usted este premio, considerando que hacer publicidad hoy en día se ha vuelto más difícil que nunca?

— El premio la verdad para mí es un reconocimiento que valoro mucho, especialmente porque me invitó a detenerme un poquito y a mirar hacia atrás como el camino que yo he recorrido en mi carrera profesional y ver toda la gente que me permitió llegar hasta donde estoy hoy, pero también me hace mirar el liderazgo como una forma de construir en equipos, con capacidad de escuchar, de trabajar colaborativamente, adaptándose a nuevos escenarios sin perder de vista los objetivos.

Y bueno, el premio también es como una oportunidad de dar visibilidad a muchas profesionales que están haciendo un buen trabajo en su empresa, en el área del marketing, las comunicaciones e invitar a inspirar también a otras mujeres a que sigan avanzando.

— ¿Y su equipo de trabajo cómo está compuesto?

— Para mí el equipo tiene que ser mixto, colaborativo, porque se complementan mucho las visiones diferentes. También los distintos rangos etarios son súper positivo, porque uno tiene una mirada más amplia de cualquier definición que se pueda tomar.

— ¿Siente que para destacar está haciendo algo distinto con su equipo?

— Mira, yo creo que el resultado claramente tiene que ver con campañas efectivas, con resultados tanto del negocio, pero también con un equipo detrás.

No sé hacemos algo distinto, pero sí puedo comentarte que yo trabajo muy en equipo. No nunca tomo una decisión de forma individual, escucho mucho a las personas. Creo que es importante conocer los distintos puntos de vista y celebrar en conjunto también los resultados, los éxitos, pasar las penas también si hay que hacerlo, pero pero creo que fortalecer a los equipos, te da los resultados en el negocio en un futuro.

—¿Cómo se siente en un espacio tan históricamente ligado a hombres?

La verdad nunca me he sentido como un bicho raro en la industria automotriz, todo lo contrario. Uno tiene que sacarse esas barreras, fijarse metas e ir por ellas. Yo creo que es lo más importante.

—¿Y cómo cómo se saca esas barreras?

— La forma de sacarnos las barreras es enfocarnos en nuestro trabajo y no sentir que por ser mujeres no podemos, sino que todo lo contrario, es decir, “tengo ese trabajo, voy a dar lo mejor de mí”.

Creo que esa es la forma de ir abriendo camino porque también de esa forma tú vas mostrando lo mejor de ti, te van viendo y te van dando posibilidades de crecimiento profesional.

Lo desafíos de la publicidad

La publicidad de hoy en día no es la misma de hace unos 6 años atrás ni mucho menos la de inicios de siglo. La irrupción de la inteligencia artificial y el uso masivo de redes sociales, hace que aquellos que están a cargo de seducir a los clientes, esten en un constante cambio y reinvención.

Aquella publicidad que atrapaba al consumidor ya no convence. Hoy el desafío es humanizar y generar experiencias que todo usuario de automóviles u otros rubros no quiera dejar pasar.

—Ante los cambios en el mundo del marketing, publicidad y comunicaciones, ¿cómo logran hoy en día conquistar a una persona sin que sienta que lo intentan atrapar?

—El consumidor sin duda cambió su custumer journey. Antes iba a la tienda y se informaba, hoy no es así, porque llega ya informado, con un análisis que hizo en Google o de personas que recomendaron o no la marca. Entonces, hay un cambio importante en cómo nosotros llegamos a ellos y es el adaptarnos a este nuevo cambio, entregando información que el cliente realmente no conozca y que cumpla con su expectativa.

Por lo mismo nosotros damos un fuerte foco a sumarnos a la tecnología, innovación e inteligencia artificial. Creo que es importante utilizarla en favor de cómo mejorar los procesos y también de llegar de manera más efectiva a las necesidades de los consumidores, sin perder el contacto humano y la creatividad.

— Mencionó que hoy la gente llega sabiendo mucho más al momento de hacer una compra pero, ¿que rol cumple la publicidad para hacer que se incline directamente por una marca u otra?

— Es muy importante tener una coherencia comunicacional en todos los canales de contacto, desde que una persona te considera como marca, al ver un aviso publicitario en televisión, radio o digital, hasta que decide cotizar un auto, porque ya tomó una decisión de compra, probablemente va a mirar un par más, pero ya llega súper decidido. Entonces, por lo mismo es importante tener una atención rápida, fluida, en donde el cliente sea quien lidere su experiencia de compra y nosotros poner a su disposición la información que necesita.

— ¿Cuál cree que es el error recurrente que comete la publicidad al intentar seducir a los consumidores?

—No adaptarte al cambio, seguir utilizando los canales tradicionales, creyendo que el cliente tiene la misma conducta de compra que 10 años atrás. El no hacer ese cambio de switch, en esta nueva era de la comunicación es un error.

— ¿Cómo siente que ha aportado en estas campañas que terminan conectando con el consumidor? Cree que influya en algo la mirada femenina

— Yo creo que sí, efectivamente es una industria que históricamente ha sido de hombres.

Mi aporte como mujer en esta industria justamente es tener una visión diferente, como mujer, como usuaria, como mamá y es un toque distinto porque como te decía anteriormente, yo creo que el trabajo entre hombre y mujer es colaborativo y cuando hay un equipo mixto, salen mejores ideas y mucho más adaptadas al consumidor.

—¿Cuál sería para usted una regla de oro en el marketing para no perder vigencia ni la capacidad de impresionar a la gente?

—Lo primero conocer al consumidor, tener los insights muy claros y buscar la forma de llegar a ellos con lo que realmente quieren escuchar.

También innovar, siempre estar innovando y mirar indicadores, porque nos van dando el pulso de si realmente estamos haciendo un buen trabajo o no y no solamente por la venta, si no también por el nivel de interés que tiene el consumidor en la marca. Yo creo que esas serían mi mis reglas de oro.