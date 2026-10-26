VIDEOS – Senapred decreta Alerta Roja en Requínoa tras tornado que destruyó gimnasio de colegio y dañó viviendas

El fenómeno dejó al menos 20 viviendas con daños en evaluación, miles de clientes sin electricidad y cortes en el tránsito ferroviario.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, tras el paso de un tornado que provocó importantes daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

El balance preliminar considera al menos 20 casas afectadas, miles de clientes sin suministro eléctrico y la interrupción del tránsito ferroviario por la caída de postes sobre las vías. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Senapred decreta Alerta Roja en Requínoa tras tornado que destruyó gimnasio de colegio

Uno de los recintos más afectados fue el Colegio Tricahue, cuyo gimnasio sufrió daños de consideración.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, confirmó la destrucción de parte de las instalaciones. “Sufrió daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales. Su container salió volando y el tornado lo dejó en una de las vías públicas. Mucho poste quebrado y planchas de zinc en la vía férrea”, señaló a T13.. Asimismo, precisó que los estudiantes que estaban en el establecimiento al momento del fenómeno no resultaron heridos.

Respecto de la intensidad del evento, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó una clasificación preliminar EF-2, asociada a vientos de entre 179 y 218 km/h. Sin embargo, los organismos técnicos continúan evaluando los antecedentes para confirmar la categoría definitiva.

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que existen registros que muestran posibles diferencias en el fenómeno observado. “Nos llegaron registros y al mirarlos pareciera que son dos fenómenos distintos, pero hasta el momento la DMC ha informado solo de un tornado”, indicó.

En paralelo, los equipos de emergencia realizan un catastro de los daños y coordinan la respuesta en los sectores afectados, mientras la caída de árboles, postes y otros escombros ha generado interrupciones en rutas locales.

En materia eléctrica, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 8.046 clientes sin suministro en Requínoa y un total de 11.485 afectados en la Región de O’Higgins.

Un preliminar #tornado se registró la tarde de este lunes entre Requínoa y Rengo, en la región de O’Higgins. El fenómeno ha sido ampliamente reportado por redes sociales y ha llamado la atención por su magnitud, apreciándose desde la Ruta 5 Sur. En ese sentido, desde la Dirección Meteorológica de Chile lo calificaron como un preliminar tornado de clasificación EF-2 (179 – 218 km/h). En paralelo, desde CGE han informado de cortes de luz en Requínoa, lo que podría tener relación con el fenómeno. Auditores de La Radio han confirmado el hecho, calificándolo como “impactante” y comentando que habría tenido una duración de aproximadamente 15 minutos. Incluso, uno de ellos acotó que el tornado habría afectado significativamente a un colegio de la zona, lo que quedó evidenciado en registros a los que tuvo acceso este medio. — Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) October 26, 2026

URGENTE 🌪️ Se reporta tornado entre las comunas de Requinoa y Machalí, región de O’Higgins. https://t.co/qhPNA5otFC — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Devastadoras imágenes del Colegio Tricahue de Requínoa arrasado por un tornado Categoría EF-2 en la región de Ohiggins, Chile 🇨🇱 #Tornado #Chile https://t.co/uCaI9xrab3 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 26, 2026