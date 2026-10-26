Más de 7 mil personas corrieron por la detección temprana del cáncer de mama en Corrida por la Vida

La 17° versión de la corrida a cargo de la corporación Yo Mujer busca concientizar y acompañar a quienes viven con la enfermedad y a sus familias.

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Con distancias de 3K, 5K y, por primera vez, 10K, la 17ª Corrida por la Vida convirtió el Parque Bicentenario de Vitacura en un punto de encuentro por la salud mamaria, logrando reunir a más de 7 mil personas durante la jornada del domingo 25 de octubre de la mano de Corporación Yo Mujer, organizadora del evento.

La corrida además, marcó el debut en Chile de Avon por Ellas, una plataforma que agrupa todas las causas de la marca, con el propósito de cambiar el hábito de postergar la propia salud por el de actuar a tiempo, y dejar atrás el típico “después me hago el examen”.

Lucía Segovia, gerente de marketing producto Avon Mercado Sur, declaró que, “ver a miles de personas correr y caminar juntas por la detección temprana nos confirma que esta conversación importa. Con la iniciativa queremos que lo que vivimos hoy siga todo el año, porque la consigna es que si hay mama, hay conversación, y esa conversación puede llevar a una mujer a hacerse su mamografía a tiempo”.

Una causa que sigue los doce meses del año

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Según el Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2026 se diagnosticaron 4.400 casos nuevos, un 7,6% más que en 2025. La mamografía es el examen clave para la detección temprana y es gratuita para mujeres de 50 a 69 años, sin orden médica.

Es por ello que la conversación debe ser constante. La marca lleva más de 30 años comprometida con la salud mamaria a nivel global: según cifras de la Fundación Avon, se han donado más de 939 millones de dólares a causas vinculadas al cáncer de mama, orientado a más de 180 millones de personas y financiado exámenes para más de 16,4 millones de mujeres en el mundo. En Chile, ese compromiso continúa junto a Corporación Yo Mujer y Fundación Instituto Natura.

Si hay mama, hay conversación

Tras la corrida, la compañía de belleza realizó un punto de encuentro llamado “Si hay mama, hay conversación, en donde Solange Moreno, consultora de belleza de Avon,compartió su experiencia con el cáncer de mama mediante una conversación íntima junto a la directora de Fundación Instituto Natura, Carola Rebolledo.

Durante la charla, Solange hizo el llamado a estar constantemente realizándose el autoexamen además de la mamografía, comentando su propia experiencia en donde dio detalles de cómo notó que algo andaba mal en su cuerpo. “Yo me hacía chequeos siempre, pero un día noté algo distinto y en febrero de este año me diagnosticaron cáncer de mama”.

En tanto Carolina Rebolledo, sostuvo que la salud mamaria es un derecho, enfatizando en que “todas las mujeres merecen información clara, exámenes oportunos y un trato digno. Encuentros como la Corrida por la Vida nos recuerdan que ninguna mujer debería recorrer este camino sola”, concluyó.