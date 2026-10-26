El caso de Benjamín Galdámez: excompañero de colegio confesó homicidio y cuerpo sigue sin aparecer

El joven de 19 años permanece desaparecido desde el 20 de octubre en Maipú, mientras el único detenido por el caso confesó haberle disparado y arrojado su cuerpo al canal.

La Policía de Investigaciones (PDI) amplió las labores para encontrar a Benjamín Galdámez, joven de 19 años desaparecido en Maipú desde el pasado 20 de octubre, luego de que un detenido confesara su participación en el presunto homicidio.

Los equipos especializados concentraron las diligencias en el Zanjón de la Aguada, donde, según la declaración del imputado, habría caído el cuerpo de la víctima, por lo que se incorporará la Brigada de Operaciones Subacuáticas.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó que la investigación cuenta con antecedentes sobre posibles puntos donde podría encontrarse el joven. “Hay información de sectores donde pudiese estar o haber algún elemento que pudiese permitirnos, ojalá, encontrar el cuerpo. Así que se está trabajando en ello”, señaló. La búsqueda se ha visto dificultada por las condiciones de la corriente del canal.

El único detenido es Vladimir Gordillo, de 20 años, quien era amigo y excompañero de colegio de Galdámez. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, ambos se conocían desde la etapa escolar y habían mantenido un emprendimiento de venta de relojes, aunque, según la familia, llevaban años sin verse.

La víctima habría desaparecido después de visitar a un conocido en el sector de Casas de Lo Espejo y esperar un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte.

La fiscal de la Fiscalía Occidente, Yane Pastén, explicó que el imputado fue entrevistado durante las diligencias y reconoció su participación en los hechos. “Se han entrevistado a varias personas. El día sábado se entrevistó a quien habría sido la última persona que estuvo con la víctima. Yo le tomé declaración y, en definitiva, él ha confesado un delito de homicidio“.

Según los antecedentes policiales, Gordillo habría declarado que disparó contra el joven y posteriormente arrojó su cuerpo al Zanjón de la Aguada.

Además, el detenido registraba antecedentes por delitos de tráfico, robo y amenazas, y mantenía medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país. La primera habría estado vigente la noche en que desapareció Galdámez.

Tras ser detenido, su arresto fue declarado legal y se amplió por tres días, quedando fijada para este martes la audiencia de formalización, mientras continúan las diligencias para localizar a la víctima.