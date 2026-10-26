Pedro Araya confirma que sigue en el PPD ante invitación a sumarse al PDG

Desde el PPD cerraron filas en torno al senador, quien ha sido cuestionado en la oposición por su actuación en la Comisión de Constitución.

AGENCIA UNO

El senador Pedro Araya aseveró que se mantendrá como parte del PPD, en medio de la controversia generada por su remoción de la Comisión de Constitución por parte del Socialismo Democrático, y luego de ser invitado a sumarse al PDG.

Esto, mientras el diputado Raúl Soto, timonel del PPD, cuestionó lo vivido por el legislador, tras ser parte de la reunión semanal de las directivas de oposición.

“Evidentemente que acá hubo una decisión de parte de un comité de senadores, una decisión que no fue consensuada ni consultada con los partidos políticos… Una decisión que como PPD no compartimos y así lo hicimos público en una declaración que fue aprobada unánimemente por la Mesa Nacional. Una decisión que ha sido desprolija, que tiene un error en la forma y en el fondo y que ha generado una situación de desunión del progresismo y de la oposición”, precisó Soto.

En esta línea, el diputado Soto dejó en claro que “nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad, pero esa unidad debe ser unidad en la diversidad, unidad con respeto, sin permitir que nadie le ponga el pie encima a otro. El partido de Ricardo Lagos Escobar no se humilla, se respeta”.

Frente a este episodio, el senador Pedro Araya ya había adelantado la semana pasada que “yo no tengo o no estoy en un periodo de reflexión de salir del PPD (…) Yo tengo muy claro mi domicilio político. Hoy día, hasta ahora, sigo en el PPD”.

Sin embargo, desde el PDG ya han advertido sus deseos que Araya se sume a sus filas, ya que no cuenta con representantes en la Cámara Alta.

“Tenemos mucha cercanía en temas de la región y la importancia de seguir haciendo que crezca más y más el norte chileno y en particular la Región de Antofagasta. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir a senadores y senadoras en la bancada. Y si se incorporan al PDG, bienvenidos sean, entendiendo que primero, segundo y tercero está la gente”, precisó Franco Parisi.