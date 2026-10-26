Don Francisco pide extender la vida laboral: “Es imposible que se mantenga la jubilación a los 65 años”

Mario Kreutzberger puntualizó que “yo en este momento hace 21 años que estoy cobrando jubilación. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando”.

AGENCIA UNO

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, llamó a las autoridades a aumentar la edad de jubilación, que en la actualidad rige desde los 65 años.

En entrevista con CNN Chile, el animador y director honorario de la Teletón, justificó que los adultos mayores extiendan su vida laboral, apelando al envejecimiento de la población y el alza en la esperanza de vida.

“Yo no soy de la tercera edad. Yo soy de la cuarta edad. La cuarta edad no existía. Y próximamente va a existir la quinta edad también y las personas centenarias van a ser muchas. Entonces, es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años. Es imposible”, aseveró Don Francisco.

Mario Kreutzberger puntualizó que “yo en este momento hace 21 años que estoy cobrando jubilación. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando”.

“El mundo va a ir cambiando. Por otro lado, hay menos niños. En Chile ya hay menos niños”, cerró el animador de TV.