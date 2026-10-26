El operador cuenta con 741 buses y 52 servicios en la Región Metropolitana, equivalentes al 10,3% de la flota del sistema.

La empresa Metropol presentó ante los tribunales una solicitud de liquidación voluntaria, en el marco de la Ley N.º 20.720 sobre insolvencia, situación que llevó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a activar medidas para garantizar la continuidad de los recorridos operados por Buses Alfa y Buses Omega.

Desde la cartera aseguraron que los servicios seguirán funcionando con el apoyo de otras compañías que integran el sistema RED.

Empresa de buses solicita su liquidación y pone en alerta al 10% de la flota RED y 52 recorridos en Santiago

De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministerio, el Grupo Metropol cuenta con 741 buses distribuidos en 52 servicios, lo que representa el 10,3% de la flota total del transporte público metropolitano.

La empresa opera principalmente en Huechuraba, Renca, Puente Alto y San Bernardo, por lo que las autoridades coordinan acciones con otros operadores para evitar interrupciones que afecten a los pasajeros.

Además, el Ministerio de Transportes se encuentra gestionando la designación de Fernando Saka Herrán como administrador provisional de las empresas involucradas. Su función será resguardar la continuidad operacional y coordinar las medidas necesarias para mantener los recorridos en funcionamiento mientras avanza el proceso judicial.

La decisión se enmarca en una serie de incumplimientos que habían afectado la operación del grupo. Por ello, a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, la cartera había implementado medidas de apoyo para asegurar la prestación de los servicios asignados a Metropol y evitar que la liquidación voluntaria repercuta en los desplazamientos de los usuarios.