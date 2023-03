Los dardos de Evo Morales a Boric por reconducción de migrantes irregulares: “Es forzar la expulsión con estigmatización”

16 de Marzo de 2023

"Los pueblos libres de la Patria Grande promueven la ciudadanía universal como respuesta a las políticas de xenofobia que provienen del imperio y la vieja Europa", lanzó Morales.

Evo Morales cuestionó la postura del Gobierno de Chile de “reconducir” a los migrantes irregulares a sus países de origen, comparando la presencia de militares en la frontera con “las políticas abusivas” de Estados Unidos.

El ex mandatario lanzó estos dardos al presidente Gabriel Boric a través de redes sociales, donde expresó que “lamentamos la posición unilateral del hermano presidente de Chile Gabriel Boric hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de EE.UU. contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respeten los derechos humanos”.

Evo Morales profundizó sus dichos apuntando que “la llamada reconducción con militarización y sin coordinación bilateral es forzar la expulsión con estigmatización que nos recuerda las políticas abusivas de gobiernos de EEUU que construían muros de exclusión en vez de tender puentes de integración”.

“Los pueblos libres de la Patria Grande promueven la ciudadanía universal como respuesta a las políticas de xenofobia que provienen del imperio y la vieja Europa. Vivimos tiempos de descolonización y no de exclusión ni discriminación”, cerró el líder boliviano.

Esto, en alusión a las palabras del presidente Boric durante su visita a la macrozona norte, donde anunció una serie de medidas para enfrentar la migración irregular.

“El personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas están ejerciendo labores de control y vigilancia de posibles ingresos irregulares al país las 24 horas del día, los 7 días de la semana en condiciones tremendamente extremas. Esto lo han podido constatar diversas autoridades de Gobierno que han visitado la zona y los diversos puntos de observación fronteriza de la comuna de Colchane”, declaró el jefe de Estado.

Respecto al vecino país, Boric argumentó que “he mandatado a nuestro nuevo canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran y eso tenemos que solucionarlo”.