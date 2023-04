VIDEO – El milagroso gesto que tuvo un esquiador con un hombre que pudo morir en la nieve

4 de Abril de 2023

El rescate ocurrió en en Mount Baker, al noreste de Washington, Estados Unidos.

Durante los últimos días comenzó a circular en redes sociales el video de un esquiador que logró salvar a un hombre sepultado en la nieve.

Se trata de Francis Zuber, quien se encontraba practicando este deporte en Mount Baker, al noreste de Washington, Estados Unidos, cuando logró divisar cómo Ian Steger, un snowboarder, se accidentó y quedó de cabeza, dejando a la vista solo su table.

Zuber logró darse cuenta de lo ocurrido con Steger, por lo que decidió interrumpir su descenso para volver y sacar al sujeto, primero con las manos y luego con una pala que traía en su mochila.

Francis Zuber publicó el registro de lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que “los pozos de los árboles son reales“.

“Estoy agradecido de haber sabido lo suficiente para sobrevivir y realizar un rescate exitoso. Y siempre cuidémonos el uno al otro ahí fuera”, señaló en la publicación. Además, agradeció los mensajes que recibió, precisando que todo ocurrió de “pura casualidad”.

“Gracias por salvar mi vida”

Ian Steger, el hombre que sufrió el accidente y terminó enterrado en la nieve, también utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido, publicando una imagen junto a Francis Zuber.

“¡Gracias por todo el amor y el apoyo de todos en los últimos días! Significa el mundo para mí. Si no te he respondido, no es intencional, estoy tratando de leer todos los textos de amor y apoyo. No podría sentirme más amado y cuidado“, comenzó señalando.

“Agradecido de estar de vuelta en la montaña y pasar un día con mi nuevo hermano Francis Zuber. No hay palabras para expresar el agradecimiento que Hannah Hou -su pareja- y yo tenemos por ti. Gracias por salvarme la vida“, cerró.