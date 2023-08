El macabro asesinato de un médico colombiano a manos del hijo de un actor español en Tailandia

8 de Agosto de 2023

La investigación que se lleva a cabo busca determinar cómo se concretó el homicidio que tiene, actualmente, al intérprete en prisión provisional tras confesar el crimen.

Conmoción ha causado el homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, quien fue descuartizado en Tailandia por Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho“, fue parte de la confesión que hizo Daniel Sancho, de 29 años, a sus abogadas y a la policía tras ser detenido, según consignó la Agencia EFE.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, agregó Sancho, quien es chef profesional.

Este lunes, Daniel Sancho fue detenido y el juez decretó prisión provisional para él, siendo trasladado a la isla de Koh Samui, al sur de Tailandia.

Cómo se conocieron

Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano de 44 años, estaba de vacaciones en Tailiandia. De acuerdo al diario Bangkok Post, los dos hombres se conocían previamente y habían reservado una habitación de hotel.

Sin embargo, aún no están claras las circunstancias exactas en que se conocieron, ni el tipo de relación que tenían.

Según informaron las autoridades tailandesas, la noche del 3 de agosto, Daniel Sancho acudió a la comisaría de la isla para denunciar la desaparición de su acompañante, pero los cortes y arañazos en sus brazos levantaron las sospechas.

En esa oportunidad, informó que fue él quien se reunió con Arrieta a las 15:00 horas del miércoles para pasar el resto del día juntos e indicó que le perdió el rastro a su amigo pasada la medianoche.

Encuentran supuesta cabeza del médico

El mismo día de la denuncia, según medios internacionales, un recolector de basura encontró una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero, lo que posteriormente generó las diligencias policiales.

Junto a ello, este martes, se informó que fue encontrada la cabeza del médico cirujano en medio de unos contenedores de basura, por lo que está a la espera de la realización de una autopsia para verificar si efectivamente se trata de Edwin Arrieta.