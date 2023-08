Madeleine McCann: la perturbadora confesión sobre el principal sospechoso de la desaparición de la menor

9 de Agosto de 2023

El año 2022, surgió el nombre de Christian Brueckner, a quien la justicia de Alemania sindica como el responsable de la desaparición de la menor.

Un testigo clave del caso de Madeleine McCann confesó una perturbadora realidad de Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de la menor.

Fue en el año 2007 cuando el mundo se conmocionó por lo ocurrido con la pequeña de tres años en un resort en Portugal. A 16 años de la desaparición de la niña, todavía no existen responsables y tampoco se conoce lo que ocurrió con ella.

En medio de la investigación, el año 2022, surgió el nombre de Christian Brueckner, un hombre de 45 años, a quien la justicia de Alemania sindica como el responsable de la desaparición de Madeleine McCann.

A este sujeto se le imputan delitos de abusos y delitos sexuales contra cinco mujeres de entre 10 y 80 años, durante el 2000 y 2017 en Portugal.

Actualmente, se encuentra en prisión cumpliendo una pena de cárcel por la violación de una turista estadounidense de 72 años en el mismo país donde desapareció Madeleine McCann.

Espeluznantes cintas

En una entrevista con el medio Bild, el testigo clave de la investigación sobre Madeleine McCann, Helge Busching, indicó que conoció a Brueckner en la misma época en la que desapareció la menor.

Parte de relato señala que la primera impresión que tuvo de este hombre fue que era “una persona agradable, simpática y sociable”.

Sin embargo, luego que el sospechoso fuera detenido por otros delitos, Busching, junto a otro sujeto señalado como Manni, se dirigieron a la casa de Brueckner.

“Registramos el apartamento, nos llevamos una cámara de vídeo, un montón de cintas grabadas y una pistola. Uno de los videos lo mostraba azotando a una mujer”, dijo.

“Estaba atada, tumbada en la cama y debía de tener 70 u 80 años. Llevaba gafas de bucear pintadas y no podía ver. Hablaba inglés y gritaba: ¡Maldito bastardo! (…) Al final del video se sentó en la cama y se bajó la máscara. Entonces vi que era Christian Brueckner. No lo podía creer. Le dije a Manni: Ven aquí y mira lo que está pasando“, agregó.

Busching también aseguró que habían videos sexuales con una mujer de edad avanzada y a una menor de aproximadamente 13 o 14 años.

Respecto a dónde se encuentra los objetos robados, el testigo clave aseguró que “Manni tiró el arma a un embalse y yo vendí la cámara“.

“Ella no gritó”

Otra parte del relato corresponde a cuando Brueckner y Busching se encontraron en España el 2008, un año después de la desaparición de Madeleine McCann.

Busching recordó que el sospechoso le preguntó: “¿Ya no vas a Portugal ni haces negocios allí?“, a lo que él contestó: “No. Desde que la chica desapareció, ha habido demasiados controles policiales para mí y no necesito eso en absoluto. No entiendo cómo la pequeña ha podido desaparecer sin dejar rastro”.

Lo más espeluzante vino cuando Brueckner le respondió que “ella no gritó”, por lo que “inmediatamente comprobé lo que decía. Pensé: él lo sabe, tiene algo que ver”.

A raíz de eso, decidió llamar a Scotland Yard para acusarlo por el caso de la menor desaparecida en Portugal. “Les di mi nombre, tomaron mis datos personales y mi número de teléfono, pero no pasó nada“”, comentó.

Busching fue encerrado en una cárcel de Grecia por un delito que cometió y en 2017, recordó que se cumplían diez años de la desaparición de Madeleine McCann, por lo que nuevamente se contactó con las autoridades.

Esta vez fue contactado por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), quienes le pidieron ser testigo del caso de abuso contra una mujer mayor que Brueckner y que Busching presenció en el video mencionado anteriormente.

Durante el juicio, ambos volvieron a encontrarse. “Cuando lo vi, pensé es un cerdo, por algo está sentado aquí“, dijo el testigo.