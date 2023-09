Jaime Vadell sepulta proceso constituyente y dispara: “Boric parece que fuera presidente de la FECh”

22 de Septiembre de 2023

"En la FECh se decían esas cosas, el presidente de la FECh podría decir cualquier cosa, pero el presidente de Chile no puede decir cualquier cosa”, indicó el actor.

Jaime Vadell, protagonista de El Conde, entregó su visión sobre el acontecer nacional, lanzando duros dardos contra la labor del Consejo Constitucional, además de entregar una particular opinión sobre el presidente Gabriel Boric.

En entrevista con CNN Chile, el actor apuntó que la propuesta del Consejo Constitucional será “peor” que la Constitución vigente.

“Esa (propuesta de nueva) Constitución me importa un corno. No me moviliza, pero ninguna fibra ni emotiva, ni intelectual, ni de nada de mi mundo, porque es un refrito. Es comer comida de la semana anterior, hecha a la diabla”, sostuvo a Matilde Burgos.

Consultado sobre las razones para tener esta postura, Jaime Vadell expresó que “va a ser peor que la de Pinochet esta (nueva) Constitución. Más sibilina, más reaccionaria, más prohibitiva. Peor”.

Respecto a la figura del presidente Gabriel Boric, Vadell sostuvo que “a mí me gusta, pero pucha que mete la pata. De repente, Gabriel Boric parece que fuera presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) por como habla”.

