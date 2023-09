Intendente de Bariloche quiere impedir el paso de camiones chilenos: estas son sus razones

28 de Septiembre de 2023

Camioneros chilenos dejaron ver que la aplicación de esta medida iría en contra del acuerdo internacional firmado entre ambos países para el transporte de carga.

Walter Cortés, intendente electo de Bariloche, causó controversia con una de las primeras medidas que implementará cuando asuma formalmente el cargo: impedir el tránsito de camiones chilenos que diariamente cruzan el paso fronterizo Cardenal Samoré.

“Yo aún no soy intendente, pero el día que lo sea, el 11 (de diciembre), tenemos que ponernos y decir: ‘acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta’. Uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó”, indicó la nueva autoridad.

Y es que Cortés acusó que el paso de los camiones provenientes desde Chile han causado un deterioro extremo de la Ruta 40 y otros caminos del sur de Argentina, apuntando al excesivo peso de la carga.

“Apenas asumamos vamos a poner un puesto y vamos a empezar a fumigar los camiones, han traído enfermedades y vamos a poner una báscula. Hay camiones chilenos excedidos de peso. Vamos a pedir a Gendarmería (Nacional) que evite que lleven las cadenas porque rompen las rutas, vamos a cobrar las multas por exceso de velocidad. En El Bolsón hay colas de 4 camiones y es imposible pasarlos”, argumentó el nuevo intendente.

Sin embargo, esta medida de Walter Cortés no sería posible, ya iría en contra del acuerdo de libre tránsito de transporte de carga terrestre firmado entre ambos países en 1974.

Este hecho fue destacado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, que evidenció “su molestia y malestar” contra el anuncio de las nuevas autoridades de Bariloche.

“Nuestra Confederación adhiere a la declaración hecha en las últimas horas por la Cancillería chilena, en orden a que no es posible cerrar el paso a camiones de nuestro país, algo que está normado en el Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito, de 1974, para vincular dos puntos de un mismo país pasando por territorio del otro”, indicaron en una declaración pública.

Los camioneros chilenos dejaron ver que un cierre unilateral de la ruta “rompería con el Acuerdo ATIT suscrito por las naciones de la región, que asegura jurídicamente la libertad de tránsitos interfronterizos, lo que afectará la conectividad de las regiones de Magallanes y Aysén con el resto de los territorios en los tráficos Chile-Chile, que usan Cardenal Samoré”.

Junto con ello, acusaron que “un eventual corte injustificado no solo afectaría a los camiones chilenos, sino también a los argentinos que usan Cardenal Samoré – Villa La Angostura para reingresar a su país”.