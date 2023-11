Agenda 2030: qué es y por qué hay personas en contra y a favor

23 de Noviembre de 2023

En 2015 todos los Estados miembros de ONU aprobaron la agenda para el Desarrollo Sostenible, abogado entrega su análisis.

Compartir

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha generado polarizadas discusiones a favor y en contra, es una agenda global de desarrollo universal y que involucra a las personas.

Junto con ello, se trata de un acuerdo político histórico, firmado por 193 Estados Miembros en septiembre de 2015, que traza un marco para el desarrollo ambiental, social y económicos a través de 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (17ODS) divididos en 169 metas a cumplir en 2030.

Este plan es además una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) de la ONU, los cuales fueron en su día la primera confluencia internacional para afrontar problemas globales como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre o la mejora en el acceso a la educación.

Aplicación de la Agenda 2030 en Chile

Por medio el Decreto N°49 del Ministerio de Relaciones Exteriores creó en Chile el “Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

Este cuenta con una secretaría técnica coordinada por el Ministerio de Desarrollo social, y con tres comisiones: Económicas, Sociales y Ambientales.

El artículo 1 del Decreto N°49 plantea que el objetivo del Consejo es: “asesorar al Presidente/a de la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante «ODS», y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en adelante «Agenda 2030«.

De lo anterior, Chile cuenta con dos informes voluntarios sobre la implementación de la Agenda en el país, uno del 2017, y el más reciente del 2019, en los cuales se dan cuenta de los distintos avances del país en los distintos puntos. Dichos documentos, sin embargo, no logran demostrar su real avance y se percibe que los puntos de la Agenda han quedado relegados debido a distintos acontecimientos, tales como el estallido social, la pandemia y la crisis económica mundial.

A favor o en contra de la Agenda

El abogado ambientalista Cristián Lucero señaló para EL DÍNAMO que “uno de los aspectos positivos que tiene la agenda y que se puede aplaudir, es que por primera vez invita a que se combata el calentamiento global y la desigualdad”.

El jurista también agregó que por otro lado, “se ha criticado por la poca información que ha fluido y que no se ha podido comparar respecto de los otros países. pues muchos de los elementos que se utilizan están desactualizados”, precisó.

” Convoca a la sociedad civil y empresas privadas a solucionar problemas globales en una visión de desarrollo, porque de alguna forma influyen en el desarrollo, pero se trata de algo más profundo el poder combatir los puntos que se presentan en la agenda, por lo tanto, para que se plateen políticas tiene que incorporar agencias multinacionales como el Banco Mundial, por poner un ejemplo”, expresó Lucero.

Entre otras causas que pueden generar detractores a la agenda, el abogado detalló que se valoran más a las transnacionales que a los propios ciudadanos y movimientos sociales. Al mismo tiempo que “no invita a combatir las causas, si no, los problemas”.

Y sostuvo: “Si la ONU no propusiera combatir las causas de los problemas globales, se comprometen más allá de lo debido con una posición política e ideológica y pierde imparcialidad“.

Finalmente, Cristian Lucero comentó bajo su criterio que “esta iniciativa no va bien encaminada en como se ha planeado, pues no ha profundizado en los efectos reales que se requieren, porque no combate las causas, si no, los síntomas”.

Los ejes de la agenda y las 17 ODS

La Agenda 2030 se divide en 5 ejes centrales:

Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Participación colectiva

En tanto, los 17 objetivos fundamentales de la ODS son:

ODS 1. Fin de la pobreza: erradicar la pobreza extrema en el mundo, medida actualmente por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.

ODS 2. Hambre cero: poner fin al hambre y asegurar el acceso de todos a una alimentación sana y nutritiva.

ODS 3. Salud y bienestar: garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades.

ODS 4. Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

ODS 5. Igualdad de género: lograr la igualdad entre géneros y empoderar a mujeres y niñas.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible.

ODS 7. Energía asequible y no contaminante: garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna, y velar por la transición energética.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como trabajo decente para todos.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras: construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización sostenible y fomentar la innovación.

ODS 10. Reducción de las desigualdades: reducir la desigualdad en y entre los países, manteniendo el crecimiento de los ingresos del 40 % de la población más pobre en una tasa superior a la media nacional.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: asegurar el acceso de todos a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales.

ODS 12. Producción y consumo responsables: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ODS 13. Acción por el clima: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS 14. Vida submarina: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ODS 17. Alianzas para lograr los Objetivos: revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.