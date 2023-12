El recado que le envió Javier Milei a Elon Musk

El empresario multimillonario, Elon Musk, compartió en redes sociales un video del presidente electo de Argentina, Javier Milei, donde criticaba el concepto de justicia social, por lo que el líder de Libertad Avanza le envío un certero mensaje al fundador de SpaceX y Tesla.

En el video, Milei explicó parte de su doctrina y los principios que lo rigen a él y a su futuro gobierno, citando a economistas como Milton Friedman y John Stuart Mill.

“Cuando tú pones la igualdad por encima de la libertad, no terminas consiguiendo ninguna de las dos. Cuando pones la libertad por encima de la igualdad, consigues mucho de ambas”, sostuvo el sucesor de Alberto Fernández.

“El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad en donde se hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de la Argentina”, agregó el líder de Libertad Avanza.

“¿Cuál es el punto? Que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. ¿Cuál es el gran logro del liberalismo? Es haber logrado la igualdad ante la ley, es decir, la ley es la misma para todos. Cuando tú vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”, señaló.

Posterior a la publicación de Elon Musk, Milei reaccionó al magnate y respondió: “We need to talk, Elon” (“Necesitamos hablar, Elon”).

Tras ello, los seguidores del líder argentino reaccionaron eufóricamente tras la interacción.

“Argentina, la nueva tierra de libertad y justicia para todos”, escribió un cibernauta,

We need to talk, Elon… https://t.co/k3OjEsp24E