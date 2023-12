Cronología del caso Narumi: la desaparición que terminó con la condena de Nicolás Zepeda

21 de Diciembre de 2023

La desaparición de Narumi Kurosaki, en diciembre de 2016, dio inició a uno de los casos judiciales más bullados de nuestra historia.

La Justicia francesa declaró por segunda vez a Nicolás Zepeda como culpable por la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, hecho ocurrido en diciembre de 2016, fecha en que la ciudadana nipona es vista por última vez en la localidad de Besanzón.

Si bien el cuerpo de Narumi no aparece, el tribunal planteó que las pruebas presentadas por la parte acusadora y la Fiscalía apuntan al joven chileno como responsable de su muerte, tras el término de su relación amorosa que se inició en 2014 y se extendió por cerca de dos años, luego que la estudiante se radicara en Francia.

El último día que alguien vio a Narumi

El 4 de diciembre de 2016 fue la última vez que alguien vio con vida a Narumi Kurosaki, jornada en la cual recibió en su residencia universitaria a Nicolás Zepeda, quien viajó a Francia para intentar retomar -sin éxito- su relación sentimental. Esto, ya que la joven estaba emparejada desde septiembre de ese mismo año con Arthur Del Piccolo.

Esa madrugada se escucharon gritos y golpes en la habitación de Narumi, pero el resto de los residentes prefiere no intervenir.

Por su parte, Arthur llega al lugar al no saber de su novia y golpea su puerta. Nadie responde. Tras esto, recibe un mensaje, supuestamente enviado por su pareja, que le dice que está con otro hombre. Con el tiempo, el joven asegura que ese texto se lo mandó Zepeda.

El día 6 de diciembre, el chileno -previa visita a un bosque cercano- saca pasajes a Ginebra y posteriormente a Barcelona, donde se reúne con su primo Juan, a quien le pregunta: “¿Cuánto se demora un cuerpo en ser asfixiado?”.

El 13 de ese mismo mes, Nicolás Zepeda retorna a Chile, mientras la policía francesa irrumpe en la habitación de Narumi y ratifica su desaparición, además de la pérdida de su teléfono celular, pasaporte y una maleta.

La extradición a Francia

En mayo de 2020, Nicolás Zepeda es extraditado a Francia para enfrentar el juicio por la desaparición y muerte de su ex pareja Narumi Kurosaki, quedando en prisión preventiva.

Dos años después, en marzo de 2022 se inicia el proceso judicial contra el chileno, quien desde un primer momento defendió su inocencia, mientras la Fiscalía plantea que arriesga cadena perpetua.

“Hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla, hace cinco años que tengo a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia. No hay día que pase que no los tenga presente. Yo no maté a nadie, niego con toda mi fuerza los cargos que se me acusan y espero que este juicio traiga verdad”, alegó.

Primera condena y apelación

El 12 de abril de 2022, Nicolás Zepeda es declarado culpable de la desaparición y muerte de la joven japonesa, recibiendo una condena de 28 años de prisión.

Y es que el tribunal ratificó la postura de la Fiscalía que el joven asfixió o estranguló la noche del 4 de diciembre de 2014 a Narumi, cuyo cuerpo fue hecho desaparecer en un bosque o lanzado al río Doubs, para luego piratear sus redes sociales y hacer creer que sus más cercanos que seguía viva.

Sin embargo, siete meses después el chileno apela y consigue que se inicie un segundo juicio en diciembre de este año, el que tras dos semanas confirma lo señalado en el primer proceso: Nicolás Zepeda es culpable de la muerte y desaparición de Narumi Kurosaki.