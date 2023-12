Caso Narumi: las contradicciones y nuevos antecedentes que surgieron en el interrogatorio a Zepeda

19 de Diciembre de 2023

En la décima jornada de apelación, el chileno de 32 años fue interrogado por los abogados querellantes y la Fiscalía.

Este martes, en el Palacio de Justicia de Vesoul, Francia, se realizó una audiencia clave en que continuó el interrogatorio en el juicio contra Nicolás Zepeda, quien es acusado de asesinar a su ex pareja, Narumi Kurosaki.

En la décima jornada de apelación, el chileno fue duramente cuestionado por los dos abogados acusadores de la parte civil, Sylvie Galley y Randall Schwerdorffer, representantes de la familia de la joven japonesa y de la ex pareja, Arthur del Piccolo.

En medio de un desconcertante relato con un sinfín de contradicciones, Zepeda volvió a insistir en su inocencia, asegurando que “no maté a Narumi”.

La declaración de Nicolás Zepeda en el juicio

Casa de Narumi

En el primer juicio, donde Zepeda fue condenado a 28 años de cárcel, el chileno indicó que se había ido de la residencia de Narumi el 5 de diciembre. Sin embargo, en este nuevo relato, aseguró que fue el 6 de ese mes.

“Nunca imaginé que me iban a reprochar eso. En ese momento no me di cuenta de que esta declaración iba a ser capital. No me parecía capital ser preciso”, dijo Nicolás Zepeda durante el interrogatorio.

Uso del GPS

En el primer juicio, Zepeda afirmó que ocupó el GPS para llegar a la residencia de Narumi, mientras que esta vez negó que haya sido así.

Al ser consultado, el chileno solo respondió con evasivas y aseguró que se sabía el camino.

Compra de fósforos y bencina

Días antes de la desaparición de Narumi Kurosaki, el chileno compró bencina, fósforos y un bidón con material inflamable.

Al ser cuestionado por los objetos, Zepeda aseguró que compró fósforos porque le “gustó la caja” y que incluso la trajo a Chile y la mantuvo en su cocina por varias semanas.

Con respecto al bidón con el peligroso químico, explicó que solo estaba interesado en el recipiente para poder echar bencina y no quedar en panne.

Tras ello, la profesional le preguntó por un posible embarazo de Narumi, a lo que él respondió que “yo sabía que no estaba embarazada. Tuvo un atraso. Hicimos test de embarazo, pero no estaba segura. Fuimos al doctor, por eso ella habla de que gastó su dinero”.

La noche en que desapareció Narumi

Consultado por la abogada respecto a los gritos que se habrían escuchado la noche del 4 al 5 de diciembre en la residencia donde vivía Narumi, Zepeda afirmó que “no oímos nada, ninguno de los dos”.

Luego, cuestionado por las afirmaciones de su primo Juan Felipe Ramírez, que declaró que le había preguntado cuánto se demora en morir una persona por asfixia, Zepeda dijo que “no sé qué le pasó para que contara todo eso”.

“¿Tuvo dudas de que Narumi no estuviera muerta una vez que la puso en la maleta?”, le preguntó Gallay.

“Yo no maté a Narumi. No la puse en una maleta”, le respondió Nicolás Zepeda.

“Queríamos llevar a Nicolás al límite, pero no sirvió de nada por su negación, su falta de reacción y su desmotivación. No tiene sentido intentar por sus emociones, porque no siente nada. Tiene pena por sí mismo, pero no por Narumi”, señaló Sylvie Gallai, abogada de la familia de la víctima.

Los nuevos antecedentes

A diferencia de lo ocurrido en el juicio anterior, Nicolás Zepeda entregó nuevos antecedentes en esta oportunidad.

Tal y como destacó el fiscal, se confirmó que su viaje a Francia fue para ver a Narumi, que la vio desde el día que llegó, pese a que no tuvo contacto con ella en primera instacia, que estuvo en la residencia más tiempo de lo que se sabía, que le compró el pasaje a Lyon con su tarjeta y que le envió un mensaje a través de la aplicación Line.

Las dos pruebas claves

El fiscal presentó dos pruebas claves en contra de Nicolás Zepeda: la primera demuestra que el 12 de diciembre, el celular de Nicolás y el de Narumi se conectaron a la red de WiFi de la casa del primo del chileno en Barcelona, quien aseguró que la joven nunca estuvo en su casa.

La segunda corresponde a un registro que data la última sincronización del Gmail de Narumi y que fue el 13 de diciembre de 2016 en Santiago de Chile, el mismo día en que aterrizó Nicolás Zepeda en nuestro país.

“No sé” y “no me acuerdo”

Las frases “no sé” y “no me acuerdo” fueron utilizadas en varias ocasiones por Nicolás Zepeda durante el juicio este martes, sobre todo en preguntas claves, como cuando se le preguntó sobre información que obtuvo de Narumi mientras estaba en Chile o si efectivamente había usado el detergente para limpiar el auto, tal y como lo había mencionado.

A eso se suma que tampoco recuerda si Narumi efectivamente recibió el pasaje a Lyon que le pidió comprar con su tarjeta de crédito.

La audiencia finalizó con los alegatos, donde solo intervino el abogado de Del Piccolo, quien nuevamente entregó argumentos respecto de por qué Nicolás Zepeda es el único sospechoso.

Las otras intervenciones continuarán este miércoles a las 05:00, hora de Chile.