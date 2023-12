Caso Narumi: las conclusiones del perito psiquiatra sobre Nicolás Zepeda

14 de Diciembre de 2023

El experto del sistema judicial francés aseveró que el chileno "denota una personalidad manipuladora".

El perito psiquiatra Jean Canterino testificó en el segundo juicio contra Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki en Francia, donde planteó que está “al borde de la mitomanía”.

Según el experto, el chileno “no tiene problemas neuro-psiquiátricos que puedan hacer pensar que tiene amnesia“.

“Tenía respuestas complejas a preguntas simples, denotando una personalidad manipuladora“, sostuvo el psiquiatra del sistema judicial francés.

“Es inteligente”

Canterino detalló que “cuando se le pregunta algo que le incomoda, responde no sé, no me acuerdo. O comienza a complicar la manera de responder“.

En ese sentido, el perito psiquiatra aseveró que Nicolás Zepeda “es inteligente, no es psicótico. Sabe que a la persona a la que le está hablando le está mintiendo“.

“El mitomaniaco no está delirando, sabe que lo que está diciendo es falso“, reforzó, agregando que “vive en una manipulación permanente. Necesita ser siempre el jefe“.

El especialista dijo también que desde que fue extraditado, Zepeda “perdió el control de su vida”.

“Cuando el manipulador pierde el control sobre el objeto de su manipulación, es una catástrofe. Es algo muy duro de aceptar. El otro tiene que ser su esclavo, el otro no tiene que tener existencia“, señaló Canterino.

La defensa del chileno

Por su parte, la defensa de Nicolás Zepeda cuestionó las conclusiones a las que llegó el psiquiatra y aseveró que lo influenció la investigación, a la que tuvo acceso.

Luego de que el perito negara aquello y sostuviera que examinó en persona al imputado, el abogado defensor, Renaud Portejoie, le dijo que “básicamente el señor Zepeda habló con usted diez minutos“.

“No, en absoluto. Fue suficiente“, respondió Canterino, y agregó que “cuando no se puede atacar el razonamiento, se ataca al razonador“.

Tras la declaración del perito psiquiatra se suspendió temporalmente la sesión.