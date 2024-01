VIDEO – Las consecuencias que generó la muerte del número dos de Hamás

El número dos al mando y fundador del ala militar de Hamás, Saleh al Arouri, murió este martes en una explosión en el sur de Beirut, capital del Líbano.

En consecuencia, el grupo terrorista culpó al ejército israelí por el ataque y posterior muerte del al Arouri

El portavoz israelí Mark Regev no quiso confirmar si Israel había llevado a cabo el ataque o no en Beirut, ero, sí declaró ante canal de televisión MSNBC que “no fue un ataque ni siquiera contra Hezbolá, la organización terrorista”.

“Quien haya hecho esto, ha realizado un ataque quirúrgico contra los dirigentes de Hamás. Quien haya hecho esto tiene asuntos con Hamás. Eso está muy claro”, aseveró.

