Guaidó respondió a Carolina Tohá: “Maduro es crimen organizado”

6 de Marzo de 2024

El líder opositor venezolano dijo que la ministra del interior de Chile "debe entender que son dudas razonables".

Compartir

Juan Guaidó respondió a las palabras de la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, quien cuestionó las críticas del líder opositor de Venezuela al presidente Gabriel Boric, tras el secuestro y homicidio del ex militar Ronald Ojeda.

“La política exterior de Chile la manejamos en Chile. Y en esa política exterior siempre tenemos presentes los intereses de los chilenos y las chilenas“, dijo la jefa de gabinete, luego que Guaidó planteara que “el Gobierno del presidente Boric no puede relativizar a una dictadura, llegando a acuerdos policiales con Maduro“.

Al referirse a las palabras de Carolina Tohá, Juan Guaidó manifestó que “estamos de acuerdo. La política de Chile la maneja Chile“, según informó Meganoticias.

Añadió que “la ministra debe entender, lo hacemos de manera muy respetuosa, que son dudas razonables, que nos gustaría saber el alcance de lo que se firmó, si hubo o no intercambio de información. Y tiene que quedar muy claro a los mandatarios de la región que no es buena idea normalizar o relativizar una dictadura, porque tiene trágicas y lamentables consecuencias”.

Guaidó llamó a no relativizar una dictadura

“Los que defendemos la democracia, los que defienden los derechos humanos, como lo ha dicho el presidente Boric, no podemos relativizar una dictadura, normalizar relaciones con un régimen señalado por violación de derechos humanos“, aseveró a continuación.

En ese sentido, cuestionó que “se quiere hablar de que fue el crimen organizado el que orquestó el asesinato, como para minimizar la posible vinculación de la dictadura de Maduro. Y también hay que decirlo: se hace de manera irresponsable, (porque) Maduro es crimen organizado“.

Al referirse a las críticas del Partido Comunista de Chile, que pidió no vincular el crimen de Ronald Ojeda con el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó dijo que “le devuelvo la pelota al Partido Comunista. No lo ideologicen ustedes. Esto no tiene que ver con un tema de izquierdas o derechas, tiene que ver con un tema de justicia, con derechos humanos“.

“Tiene que ver con un tema de dignidad, de dolor por una víctima y su familia. Esto tiene que ver con buscar, insisto, justicia denegada en Venezuela”, concluyó el líder de la oposición venezolana.