Tren de Aragua y crimen por encargo: los detalles del secuestro y las dudas de la familia de Ronald Ojeda

5 de Marzo de 2024

El adolescente de 17 años detenido por el caso quedó con internación provisoria, mientras que desde la defensa de la familia se plantea que se trató de un crimen por encargo y el fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó que el móvil del asesinato sea político.

En internación provisoria durante los 60 días que dure la investigación quedó el joven de 17 años detenido por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, tras su formalización en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la audiencia se estableció la participación del adolescente en el caso y se determinó que “hay una organización trasnacional que estaba operando en este secuestro, vinculado al crimen organizado“, según reveló luego el fiscal Héctor Barros.

Debido a que la Fiscalía declaró como secreta la investigación, no se permitió el ingreso de la prensa a la audiencia.

Según relató posteriormente el persecutor, en el marco de la investigación se detectó “un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculado principalmente al Tren de Aragua“.

Respecto del joven detenido, el fiscal Barros manifestó que “él tiene la función de prestar cobertura en el entorno al domicilio de la víctima, junto a una tercera persona que se encontraba junto a él en un vehículo”.

En cuanto a las órdenes de detención emitidas para otras dos personas, el fiscal afirmó que “tienen una participación bien importante en estos hechos”, ya que son “personas que participaron directamente en el secuestro dentro del edificio, en el departamento de la víctima“.

Crimen por encargo

Luego de la formalización del adolescente venezolano, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, aseguró que tanto él como los familiares de la víctima no tienen dudas “que este fue un secuestro y un crimen por encargo, respecto de quienes incluso ya tienen algunas otras investigaciones anteriores dedicados a los mismos hechos. De eso no me cabe la más mínima duda”.

Dijo a la vez que espera que la investigación responda las preguntas de quién realizó el encargo y por qué lo hizo.

“El interés no sería de esa supuesta organización criminal. Esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo de negocio, de alguien que sí tenía interés en él. Esas respuestas hoy día no están y nosotros vamos a trabajar y apoyar para que en lo posible se obtengan”, aseveró el profesional.

Las dudas de la familia

Por otra parte, el abogado Manríquez admitió que la esposa de Ronald Ojeda aún espera la prueba de ADN para confirmar que el cuerpo hallado en Maipú es el de su marido. Aquello, incluso después que se lo identificara a través de las huellas digitales.

“La señora (de Ojeda) ha tenido un acceso parcial de los restos mortuorios. Ella dijo que espera tener un acceso completo y cerciorarse a cabalidad, a la espera de los informes médicos y científicos. Añadió que si bien agradece el acceso, este fue parcial y no le permitió convencerse del todo” sobre la identidad del cuerpo que le presentaron, concluyó.

Tren de Aragua y el crimen por encargo de Ronald Ojeda

Pese al secreto decretado por la Fiscalía, con el paso de los días se han revelado algunos datos de la investigación.

Así, se supo que la Fiscalía de Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) mencionó a otros dos sujetos involucrados en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda que ya estarían identificados.

De acuerdo a lo precisado por El Mercurio, al menos siete serían las personas que estarían relacionadas con la célula del Tren de Aragua que perpetró el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

Detalló que a algunos de estos individuos ya se los había investigado por casos de secuestros y otros delitos violentos.

Fiscal Valencia no descarta un móvil político

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó que no se puede descartar que el secuestro de Ronald Ojeda tenga un móvil político.

“Hoy estamos en un punto donde la cantidad de hipótesis se van reduciendo. Tenemos que investigar la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente”, planteó en una entrevista que le concedió a la radio Infinita.

“Aspirábamos a encontrar a alguien vivo, hoy sabemos que la víctima falleció días después de haber sido secuestrada. Tenemos que saber por qué termina siendo asesinada”, puntualizó.