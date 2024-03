La historia del influencer venezolano que llamó a inmigrantes ilegales a tomarse casas en Estados Unidos

30 de Marzo de 2024

Leonel Moreno, incluso, perdió la cuenta de TikTok, donde contaba con más de cinco millones de seguidores, a raíz del llamado que hizo.

Compartir

Leonel Moreno es el nombre del influencer venezolano que hizo un llamado a los inmigrantes ilegales, a través de sus redes sociales, a tomarse las casas en Estados Unidos.

“Me enteré de que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla“, dijo en uno de sus videos en TikTok. “¡Mi gente, he pensado invadir una casa en EEUU!”, dijo, fomentando el delito.

Tras ese llamado, dicha red social decidió cerrarle su cuenta donde tenía más de cinco millones de seguidores.

Aunque en la legislación norteamericana no existe ninguna ley que permita habitar casas de manera ilegal, los dueños de propiedades estaban prácticamente indefensos debido al largo proceso legal previo a que se pueda desalojar la vivienda.

En ese sentido, la legislatura de Florida aprobó por unanimidad un proyecto de ley que permitirá a la policía expulsar inmediatamente a los ilegales que habiten casas que no sean de ellos.

De esta forma, los ocupantes ilegales que no cuenten con un contrato de arrendamiento autorizado por el propietario, serán desalojados por la policía de inmediato, además de enfrentar sanciones penales.

Gana más de mil dólares mendigando

Según informó New York Post, el hombre ingresó de manera ilegal en 2022 por el estado de Texas y se inscribió en el programa Alternativas a la Detención, el que permite que las autoridades federales puedan hacer un seguimiento a los inmigrantes mediante monitores de tobillo u otras tecnologías.

Sin embargo, Moreno, no respetó el compromiso y este sábado fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Ohio. El venezolano se encuentra bajo custodia federal a la espera de “nuevos procedimientos de inmigración”.

Previo a su detención, Moreno aseguraba que su esposa y su hija reciben 350 dólares semanales del gobierno federal, e incluso, llama al presidente estadounidense, Joe Biden, “mi papá”. Además, presume que gana más de mil dólares al día mendigando.

“Les presentó a Sharon Leonela. Miren esta preciosura, hermosa, bella. Muchachos, ella es la que me mantiene, por eso yo no trabajo, pues el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana”, aseguró. “Muchachos, acá está la mina de oro”, agregó.

“No me gusta trabajar muchachos, en Estados Unidos hay un millón de trucos, un millón de cosas que hacer. He llegado a la conclusión de que el sueño americano es real, esta es comida de la mejor calidad que te acaban de dar”, señaló Moreno en una de sus publicaciones.

Ayudas a familias de bajos recursos que tienen hijos en EE.UU.

En Estados Unidos existen varios programas que ayudan a las familias de bajos recursos que tienen hijos. Algunas de estas ayudas son: