Rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela dice no tener pruebas del triunfo de Maduro en las elecciones: “Tengo vergüenza”

26 de Agosto de 2024

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino, aseguró que no recibió "evidencia alguna" del triunfo de Maduro.

Juan Carlos Delpino, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, aseguró que no tiene pruebas de que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones presidenciales, tras lo cual divulgó a través de su cuenta en X lo que él calificó como “las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral” del 28 de julio.

En una entrevista que concedió a The New York Times, Delpino aseguró que “no recibí evidencia alguna” para ratificar el autoproclamado triunfo de Maduro en los comicios. En ese sentido, planteó que con su reconocimiento de la victoria del Nicolás Maduro en Venezuela, el CNE “le falló al país”.

“Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana, porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré”, añadió Juan Carlos Delpino.

Rector del CNE denunció falta de transparencia

Después de publicada su entrevista en el medio estadounidense, Delpino utilizó su cuenta de X para difundir un comunicado en el que denunció “las irregularidades” ocurridas durante las elecciones.

Entre otros temas, el funcionario alertó que “tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales, cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas”.

“El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso“, añadió Delpino.

Añadió que “expertos internacionales han coincidido en que los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad“.

“Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciado“, escribió Delpino en la parte final de su comunicado.