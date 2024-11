Policía de Brasil acusa a Jair Bolsonaro de intento de golpe de Estado contra Lula

Actualizado el 21 de Noviembre de 2024

La investigación detalla que el golpe de Estado contra Lula da Silva no se concretó por falta de apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, encontrando solo el respaldo del jefe de la Armada.

La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al ex presidente Jair Bolsonaro de un intento de golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula de da Silva asumiera el poder, tras imponerse en las pasadas elecciones.

Además de Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fueron acusadas otras 36 personas, entre los que destacan dos de sus ex ministros. Por este caso el ex jefe de Estado ya cumple medidas cautelares, por lo que no puede viajar al extranjero.

El ex mandatario se refirió a su situación procesal en redes sociales, aseverando que “Tengo que ver qué hay en esa acusación de la PF (Policía Federal). Voy a esperar al abogado (…) No puedo esperar nada de un equipo que usa creatividad para denunciarme”.

La Policía Federal explicó que la acusación contra Jair Bolsonaro se sustenta tras una investigación de dos años, incluyendo “levantamiento del secreto sobre las comunicaciones telemáticas, telefónicas, informaciones bancarias, fiscales, colaboraciones premiadas, registros, e incautaciones, otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”.

La acusación contra el ex presidente de Brasil ya fue enviada al Tribunal Supremo, la que posteriormente la remitirá a la Fiscalía General del Estado, instancia que decidirá si formaliza a Bolsonaro por la denuncia o pide nuevas diligencias.

La investigación detalla que el golpe de Estado contra Lula da Silva no se concretó por falta de apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, encontrando solo el respaldo del jefe de la Armada, luego que convocara a los comandantes de las Fuerzas Armadas al Palacio de Gobierno para mostrarles sus planes para evitar que el actual mandatario asuma el poder.

La denuncia contra Jair Bolsonaro se conoce luego que la policía también diera cuenta de un plan de los golpistas para asesinar a Lula y a otras autoridades de Gobierno, a lo que se sumó el atentado de un fanático bolsonarista contra el edificio del Tribunal Supremo.