Israel seguirá en Líbano: qué explica la decisión de Netanyahu que pone en riesgo el acuerdo de Irán y Estados Unidos

El primer ministro israelí aseveró que su país no se retirará de dicho territorio “mientras las necesidades de seguridad así lo exijan”.

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Benjamin Netanyahu aseguró este jueves que el Ejército de Israel se mantendrá en la “zona de seguridad” en los territorios ocupados del sur del Líbano, con lo que desafió claramente uno de los 14 puntos que incluye el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con lo que manifestó el primer ministro israelí, su país no se retirará de dicho territorio “mientras las necesidades de seguridad así lo exijan“.

“Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano”, aseveró Netanyahu.

Netanyahu pone en riesgo acuerdo de Irán y Estados Unidos

De acuerdo con lo previsto por expertos en la materia, la negativa de Israel a retirar sus fuerzas y detener los ataques contra Hezbollah amenaza con convertirse en el principal obstáculo para la consolidación de la paz en Medio Oriente.

El analista internacional Alberto García le dijo al medio France 24 que la postura de Israel sobre Líbano amenaza con cualquier entendimiento entre Washington y Teherán.

“Sin Israel, que es uno de los puntos más conflictivos que existen en este momento, la resolución de este conflicto no tiene realmente visos de que vaya a solucionarse“, aseveró.

En esa línea, el también excorresponsal de guerra manifestó que “no existe por parte de Israel ningún interés en acabar con este conflicto“.

Aseveró que la posición de Netanyahu se explica por factores políticos internos y las maniobras destinadas a mantener la actual coalición gubernamental.

“Cada vez que hay un problema o una crisis de gobierno, o hay elecciones en el horizonte, la mejor forma de adquirir la simpatía de la mayoría de la población es entrar en conflicto bélico“, explicó sobre el accionar el primer ministro israelí.

En cuanto a si Trump dispone de la capacidad política para obligar a Netanyahu a cesar sus ataques en Líbano para concretar el acuerdo de paz con Irán, el analista político recalcó que “Estados Unidos tiene una agenda, pero Israel tiene la suya propia“.