Dónde trasladarán a chilenos detenidos por Israel tras interceptar flotilla que iba a Gaza

Según lo reportado por la delegación chilena de la Global Sumud Flotilla, incialmente se confirmó que cinco embarcaciones fueron interceptadas por la Marina israelí.

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Israel confirmó este lunes que intercetpó algunas de las embarcaciones que forman parte de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, a bordo de las cuales se trasladaban algunos ciudadanos chilenos.

De acuerdo con lo reportado, lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, a unas 260 millas náuticas de las costas de Gaza.

Al abordar la situación, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó que “creo que están realizando un trabajo extraordinario (…) y que, de hecho, están frustrando un plan malintencionado diseñado para romper el bloqueo que hemos impuesto a los terroristas de Hamás en Gaza”.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores exigió a las embarcaciones que dieran la vuelta, ya que no toleraría ese tipo de “provocaciones”.

A dónde serán llevados los chilenos detenidos por Israel

Según lo reportado por la delegación chilena de la Global Sumud Flotilla, incialmente se confirmó que cinco embarcaciones fueron interceptadas, mientras que se trata de ratificar si otras cinco también lo fueron.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que quienes viajaban con rumbo a Gaza fueron “atacados e interceptados ilegalmente alrededor de las 10:30 hora de Turquía“.

Afirmó también que, de acuerdo con lo que aseveraron los marinos israelíes, los detenidos serían “trasladados a un gran buque de carga”, en el que serán llevados hasta el puerto israelí de Ashdod.

Respecto de los chilenos que forman parte de la flotilla, desde la delegación se ratificó que se trata de Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi, más conocido como Caiozzama.

No obstante, la Marina de Israel no ha confirmado todavía la información sobre la captura de los tres ciudadanos chilenos tras interceptar las embarcaciones.