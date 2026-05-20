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Cancillería expresa “malestar” a Israel por “trato degradante” a chilenos detenidos en flotilla

Los chilenos que eran parte de la flotilla fueron identificados como Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi, más conocido como Caiozzama.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó a la detención de los chilenos que eran parte de la flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a Gaza, luego que se conocieran imágenes del maltrato de las autoridades de Israel a sus integrantes.

En una declaración pública, la Cancillería precisó que “ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel”.

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”, puntualizó la cartera.

Los chilenos que eran parte de la flotilla fueron identificados como Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi, más conocido como Caiozzama.

La postura del Gobierno responde a las imágenes publicadas por el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, donde aparecen los integrantes de la flotilla amarrados y de rodillas, mientras una mujer era reducida de manera violenta por gritar “Libertad a Palestina”, además de burlarse de los detenidos.

Este registro hizo que países como Italia y Francia expresaran su molestia por estos hechos, pidiendo la liberación inmediata de sus connacionales.

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