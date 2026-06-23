Quiénes son los hermanos chilenos condenados a 6 años de cárcel por ingresar cocaína a Nueva Zelanda

La policía neocelandesa los acusó de pertenecer a una red internacional dedicada al tráfico de drogas.

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A seis años de cárcel fueron condenados dos hermanos chilenos en Nueva Zelanda, luego de que un tribunal los declaró culpables de ingresar cocaína a ese país oceánico.

De acuerdo con lo reportado por la prensa neocelandesa, ambos fueron detenidos en un hotel de Auckland, la ciudad más poblada del país.

Las indagatorias policiales permitieron establecer que los hermanos chilenos ingresaron la cocaína en mangas de compresión que se pusieron en las piernas, con el pretexto de que mejoraba su flujo sanguíneo durante el vuelo.

Quiénes son los hermanos chilenos que ingresaron la cocaína

El medio RNZ informó que a los sujetos se los identificó como Patricio Andrés Castillo Castro, de 26 años, y su hermano mayor, Fabián Alonso Castillo Castro, de 34.

La policía los detuvo en junio del año pasado y en el juicio enfrentaron cargos por el ingreso de la droga y posesión de cocaína con el propósito de distribuirla, un delito que en ese país contempla una pena máxima de cadena perpetua.

La policía de Nueva Zelanda acusó a los chilenos de pertenecer a una red internacional dedicada al tráfico de drogas.

The New Zealand Herald dijo que el juez que los condenó a seis años de cárcel manifestó que a ambos hermanos “se la presentaron como una tarea de bajo riesgo para saldar todas sus deudas y, además, tendrían unas vacaciones pagadas al mismo tiempo”.