Las falencias que detectó Contraloría en control de drogas en Aeropuerto de Iquique: permanecieron horas sin resguardo policial

Más de 12 kilos de pasta base de cocaína estuvieron varias horas sin custodia policial en el terminal aéreo.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 12 kilos de pasta base de cocaína permanecieron sin custodia policial durante varias horas, durante una fiscalización en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

En este marco, se evaluaron los procedimientos de control de detección de sustancias ilícitas ejecutados por la DGAC y Aduanas, y se revisó un operativo que se desarrolló el 11 de octubre de 2025, donde se hallaron de 12,5 kilos de droga distribuidos en cinco maletas de un vuelo de LATAM.

De acuerdo al informe, dicho equipaje estuvo varias horas sin resguardo policial en la zona de revisión. Sumado a ello, el Servicio Nacional de Aduanas no registró el hallazgo, lo que afectó la trazabilidad del procedimiento.

Bajo este contexto, la DGAC instruyó a la aerolínea convocar por altoparlantes a los pasajeros involucrados. Sin embargo, abandonaron el aeropuerto dejando las maletas sin supervisión.

Las falencias que detectó Contraloría en control de droga incautada en Aeropuerto de Iquique

El ente fiscalizador advirtió que Aduanas carece de personal suficiente en su Unidad de Drogas para mantener controles permanentes en el recinto. Otro punto preocupante que levantó el organismo tiene relación con el bodyscan de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la zona de embarque, el cual no se encuentra operativo, por lo que aumenta el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas.

También se detectaron debilidades en los sistemas de seguridad del aeropuerto, ya que el circuito cerrado de televisión (CCTV), administrado por la DGAC, es utilizado con un usuario y contraseña compartidos, lo que impide identificar trazabilidad.

El informe de la CGR también advierte falta de coordinación entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros, y que no existe presencia permanente de personal policial en el terminal.

Ante esto, el organismo instruyó a Aduanas implementar un sistema de registro obligatorio de hallazgos de droga e incrementar la cobertura de fiscalización de acuerdo al flujo de vuelos.

Respecto a Carabineros, se ordenó a reforzar sus procedimientos para reducir los tiempos de respuesta ante detecciones de droga, mientras que la PDI deberá acreditar la mantención y puesta en funcionamiento del bodyscan, con la debida autorización sanitaria.