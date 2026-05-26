Las polémicas que arrastra el exfiscal que quedó en prisión preventiva por intentar ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio

El expersecutor arriesga una pena que va desde los 541 días a los cinco años de cárcel por tráfico de drogas.

CAPTURA.

En prisión preventiva quedó el exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz, tras ser detenido cuando intentaba ingresar cocaína al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

De esta forma, el expersecutor esperará tras las rejas los 120 días que se dieron de plazo para que se lleven a cabo las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Según detalló la Fiscalía durante la formalización del imputado, Díaz fue detenido luego de que se comprobó que portaba aproximadamente 200 gramos de cocaína cuando, en su calidad de abogado, acudió a visitar a cinco clientes encarcelados en dicho recinto penal.

“Llevaba a escondidas, oculta entre su vestimenta, tanto clorhidrato de cocaína como cocaína base”, precisó el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.

Además de la droga, el expersecutor portaba dinero en efectivo y otras especies, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

La jueza del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio sostuvo que los antecedentes “hacen peligrosa su libertad para la sociedad, por lo tanto se va a ordenar su ingreso en prisión preventiva”.

Por el delito de tráfico de drogas, el exfiscal arriesga una pena que va desde los 541 días a los cinco años de cárcel.

El historial de polémicas del exfiscal Díaz

No se trata de la primera vez que el expersecutor regional Roberto Díaz está en medio de la polémica por su accionar.

En 2010, cuando aún se desempeñaba en el tribunal de O’Higgins, fue suspendido de sus funciones debido a denuncias por presunta corrupción.

Además, ese mismo año Díaz fue cuestionado tras haber asistido a una audiencia judicial supuestamente en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió durante la jornada del 31 de marzo de ese año y el estado de intemperancia en el que se habría presentado el entonces fiscal generó una crisis al interior del Ministerio Público.