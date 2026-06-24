Bill Gates reveló intento de chantaje de Jeffrey Epstein y aseguró que “nunca he tenido una ETS”

El cofundador de Microsoft también dio a conocer los nombres de las dos mujeres con las que mantuvo aventuras extramatrimoniales.

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Bill Gates aseguró que nunca tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual, como lo insinuó Jeffrey Epstein y consta en los archivos del caso, además de revelar un intento de chantaje por parte del magnate que se suicidó en la cárcel.

Así lo manifestó el cofundador de Microsoft durante la declaración que prestó a puertas cerradas ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en la sede del Congreso de Estados Unidos.

El multimillonario testificó además que nunca interactuó con las víctimas de Jeffrey Epstein, aunque reconoció que sí pudo haber estado en presencia de algunas de ellas.

Según la transcripción de la entrevista, Gates aseveró que la relación que mantuvo durante tres años con Epstein fue de carácter estrictamente profesional y que nunca presenció ni participó en ninguna conducta sexual inapropiada.

Gates acusó intento de chantaje de Epstein

Durante su declaración, dio a conocer los nombres de las mujeres con las que le fue infiel a su exesposa, y que Epstein utilizó para intentar chantajearlo.

Según el documento de la declaración, que fue publicado este martes, Gates testificó que sus dos relaciones extramatrimoniales fueron con la jugadora de bridge Mila Antonova y con la científica nuclear Karima Nigmatulina.

Admitió, a la vez, que conoció a Epstein en 2011 a través de uno de sus empleados de mayor confianza, Boris Nikolic, quien habría sido el que le reveló al delincuente sexual sus aventuras extramatrimoniales.

En esa línea, relató que después de romper relaciones con Epstein en 2014, este le envió un correo electrónico pidiéndole el “reembolso” de los gastos que había pagado relacionados con una mujer con la que el fundador de Microsoft había mantenido una aventura.

“Le comuniqué a mi persona clave, la persona de mayor rango en Gates Ventures, Larry Cohen, que nunca íbamos a pagar nada“, declaró.

En la entrevista ante el comité, el multimillonario recalcó que “nunca he tenido una ETS“, aunque admitió que “es posible” que le haya dicho a Nikolic que le preocupaba haberla tenido.