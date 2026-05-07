Un juez de Nueva York ordenó publicar la carta, que habría sido descubierta por el compañero de celda del fallecido delincuente sexual.

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Un juez federal de Nueva York ordenó la publicación de la supuesta nota de suicidio que habría dejado el delincuente sexual Jeffrey Epstein, de acuerdo con lo reportado por la prensa estadounidense.

El texto de la carta manuscrita no está firmado y el magistrado Kenneth Karas, del Distrito Sur de Nueva York, instruyó la divulgación luego de que un reportaje del diario The New York Times dio a conocer su existencia el pasado 1 de mayo.

De acuerdo con lo revelado, la nota habría sido descubierta por Nicholas Tartaglione, el compañero de celda de Jeffrey Epstein.

Según declaró Tartaglione, encontró la carta en julio de 2019, después de que encontraran al abusador sexual inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello.

El compañero de celda de Epstein es un ex policía que en esos momentos estaba esperando su juicio tras ser acusado de cuatro asesinatos.

Qué dice la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

El texto de la supuesta nota escrita por Epstein antes de su suicidio comienza diciendo: “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!“.

Además, el citado medio agregó que la nota apunta que el resultado fueron cargos que se remontan a muchos años atrás.

“Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós“, habría escrito el millonario, tras lo cual añadió: “¿Qué quieres que haga? ¡¡Me pongo a llorar!!“.

En la parte final del supuesto documento que supuestamente dejó el delincuente sexual se lee: “¡¡NO ES DIVERTIDO!! ¡¡NO VALE LA PENA!!“.

Jeffrey Epstein tuvo un primer intento de suicidio en julio de 2019 y, tras recuperarse, logró su cometido el 10 de agosto siguiente, cuando se ahorcó en su celda.