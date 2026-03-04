Caso Epstein: quiénes son los millonarios y poderosos nombres que serán citados por el Congreso de EEUU

Entre los convocados se encuentra la persona que “le transfirió más dinero a Jeffrey Epstein”, según aseguró el presidente del comité que investiga el tema.

Algunos millonarios y varias de las personas más poderosas del mundo serán citadas por el Congreso de Estados Unidos (EEUU) para que presten declaraciones en el marco de la investigación del caso Epstein, según confirmó el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

De acuerdo con lo adelantado por el legislador, ya se les enviaron las respectivas misivas al cofundador de Microsoft, Bill Gates, y al cofundador de Apollo Global Management, Leon Black.

Respecto de Black, el integrante de la Cámara de Representantes apuntó que se trata de “la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein“.

Otros poderosos que serán citados por el caso Epstein

James Comer ratificó a la vez que, en principio, otras siete personas deberán acudir ante la comisión que indaga el caso Epstein.

En esa línea, sostuvo que “algunas de las personas más poderosas del mundo han sido nombradas en los archivos de Epstein“, y que él tiene el propósito de “llevarlas a todas” para que presten sus declaraciones.

Así, detalló que además de Gates y Black ya se citó a declarar a la ex consejera de la Casa Blanca, Kathryn Ruemmler; el empresario y ex asesor de Bill Clinton, Doug Band; el multimillonario y filántropo Ted Waitt, además de Lesley Groff y Sarah Kellen, ex asistentes de Epstein.

El comité “continúa buscando la verdad para los supervivientes y para todos los estadounidenses“, recalcó James Comer.

Ex príncipe Andrés abandona otra vivienda de la corona

Por otra parte, desde Gran Bretaña se informó este miércoles que el ex príncipe Andrés solicitó la rescisión de su arrendamiento en una vivienda de la Corona.

El hermano del rey Carlos II, despojado de sus títulos por los vínculos que mantuvo con Jeffrey Epstein, mantenía un arrendamiento privilegiado por menos de 13.000 libras (15 millones de pesos) al año, muy por debajo del precio del mercado.