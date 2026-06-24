“No negociamos”: Evo Morales alertó de posible guerra civil en Bolivia pese al cese de bloqueos en las carreteras

Sobre las acusaciones de trata de una menor, dijo que “como Evo no es corrupto ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de pedófilo”.

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Menos de un día después de que se pusiera fin a los bloqueos en las carreteras de Bolivia, el expresidente Evo Morales aseguró que el cese de las movilizaciones se debe a que el gobierno de Rodrigo Paz negoció “a puertas cerradas” con sectores que aceptaron “prebendas”.

“Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos”, afirmó el exmandatario.

En esa línea, aseveró que “existirán problemas” si el Ejecutivo altiplánico intenta intervenir en esa zona del país, donde él permanece resguardado de los intentos de detenerlo a raíz de la orden de captura emitida por los tribunales.

“No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que (los) compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos“, argumentó a continuación.

Evo Morales alerta de eventual guerra civil en Bolivia

Tanto Evo Morales como el presidente Rodrigo Paz se han atribuido como una victoria propia el cese de los cortes de carretera, pero el exmandatario sostuvo que “yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo“.

Ahondó en el tema y recalcó que “la guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir“.

Luego, afirmó que “con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno”.

Respecto de qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia, Evo Morales dijo que “si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión”.

Finalmente, sobre la acusación en su contra por trata de una menor, el exjefe de Estado afirmó que se trata de un “proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de pedófilo. A la gente le causa risa“, concluyó.