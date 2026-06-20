Bolivia: ¿Qué implica la declaración de Estado de Excepción?

El presidente Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción ante los bloqueos en carreteras.

El presidente Rodrigo Paz firmó el decreto para declarar el Estado de Excepción en Bolivia, y así enfrentar los bloqueos en diversas carreteras del país.

El mandatario precisó que la intención es “restablecer la libre circulación, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y preservar el orden público”.

Junto con ello, el presidente Rodrigo Paz dejó en claro que el Estado de Excepción no afecta el normal desarrollo de las actividades de la población o sus derechos fundamentales.

¿Se podrá circular libremente?

Sí. La circulación de personas y vehículos continuará con normalidad en la mayor parte del territorio nacional. Solo podrán aplicarse restricciones temporales en zonas específicas definidas por las autoridades competentes por razones de seguridad.

¿Las actividades laborales y educativas continúan?

Sí. El gobierno de Bolivia informó que las actividades laborales, educativas, comerciales y económicas seguirán desarrollándose con normalidad durante la vigencia de la medida.

¿El comercio permanecerá abierto?

Sí. Los comercios formales e informales, mercados, centros de abastecimiento y puntos de venta continuarán operando regularmente. La medida busca precisamente garantizar el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales.

¿Se prohíben las reuniones o concentraciones?

No de manera general. Las reuniones y actividades públicas podrán realizarse normalmente fuera de las zonas donde existan restricciones específicas determinadas por las autoridades.

¿Habrá toque de queda?

Solo en áreas concretas donde el Ministerio de Defensa o el gobierno de Bolivia consideren necesario aplicar restricciones temporales para preservar la seguridad y el orden público. Fuera de esas zonas, la libre circulación se mantiene vigente.

¿Se aplicará la Ley Seca en todo el país?

No. La venta y el consumo de bebidas alcohólicas únicamente podrán restringirse temporalmente en lugares donde se registren enfrentamientos, actos de violencia o bloqueos que representen un riesgo para la población.

¿Qué actividades quedan prohibidas?

Entre las principales restricciones establecidas se encuentran: